Meta Quest : la mise à jour V60 va booster les performances et pas que pour le Quest 3

La mise à jour v60 commence à être déployée et les possesseurs du Meta Quest Pro ne seront pas en reste puisqu'ils pourront bénéficier d'un surplus de puissance dans les jours et semaines qui viennent, mais seulement pour les applications en réalité mixte. Pour tous les casques de la gamme (hormis l'Oculus Quest), des petites améliorations sont à prévoir. Et attention, car cette MAJ marque également la désactivation d'une fonctionnalité pourtant bien utile aux utilisateurs.

Disclaimer : comme évoqué dans cet article, les mises à jour se font progressivement et par vagues, cela comprend également l'activation ou non des fonctionnalités que nous détaillerons ici.

Boost du Meta Quest Pro (MR)





Lors de l'utilisation du mode passthrough (caméra réelle), Meta bridait la puissance du casque (processeur et partie graphique) afin de maintenir sa chauffe. Autrement dit, en MR, les développeurs disposaient de moins de puissance par rapport à une expérience classique en VR, mais c'est désormais chose révolue, ou presque. Si une augmentation de 34 % des performances CPU (processeur) et 19 % du GPU (unité graphique) est belle et bien prévue, nous ne savons toujours pas quel est en pourcentage le fossé (niveau puissance) qui sépare la partie MR (réalité mixte) de la VR (réalité virtuelle). Cela étant dit, c'est toujours bon à prendre.

Layout : la nouvelle application intégrée de réalité mixte



Layout permettra aux utilisateurs de "mesurer dans l'espace, d'aligner et de visualiser des objets du monde réel directement dans leur espace physique". Meta explique que ce logiciel peut mesurer la surface d'une pièce et donner la possibilité de voir ce que donnerait tel ou tel type de meuble dans votre pièce : pratique pour les utilisateurs qui emménagent ou qui souhaiteraient modifier l'existant.

Applications mutuelles sur les profils





Il ne s'agit pas ici de programmes relatifs à la santé, mais bien d'afficher les applications que vous possédez et que d'autres joueurs possèdent également, et sans que ces derniers fassent partie de vos amis. Avec les nombreuses notifications et alertes multijoueur, Meta prouve encore une fois que la firme veut de la rétention sur ses casques, et pour ça, il est impératif que les parties à plusieurs se fassent le plus simplement possible.

Nouveaux environnements





Cela devrait continuer à rendre les joueurs PSVR 2 jaloux, car 3 nouveaux environnements nous attendent prochainement sur les casques Meta Quest :

Blue Hill Gold Mine (ambiance Far West) ;

(ambiance Far West) ; Storybook (pour la nostalgie) ;

(pour la nostalgie) ; Lakeside Peak (pour le zen et le photoréalisme).

Votre Guardian dans le Cloud



Les casques Meta Quest permettront d'enregistrer bien plus de Guardian (barrières de sécurité empêchant de cogner vos meubles/murs) qu'ils ne le pouvaient auparavant. Eh oui, dans les options de confidentialité et d'autorisations de l'appareil, une case apparaîtra et vous pourrez activer le partage des Guardian dans le Cloud.

Si vous êtes pointilleux sur votre vie privée, sachez que Meta n'enregistre qu'un nuage de points en 3D et non pas les images réelles de votre pièce.

Passthrough en continu pendant le chargement des applications MR





Crédit : UploadVR

Vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais en lançant la plupart des applications en réalité mixte tournant sur le moteur 3D Unity, vous obtenez deux écrans de chargement sur fond noir qui se succèdent, vous plongeant l'instant d'un moment dans l'obscurité. Si les habitués de la VR ne s'en soucient guère, la désactivation de ses écrans de chargement permettront d'éviter un certain stress pour les nouveaux venus et plus précisément ceux atteints d'achluophobie (peur du noir).

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le premier écran noir sera remplacé par un rendu passthrough, et c'est Meta qui s'en occupe. Pour ce qui est du second, la balle est dans le camp des développeurs d'Unity. Ces derniers ont d'ailleurs prévu dans leur Roadmap (feuille de route) d'écouter les utilisateurs, si les votes en faveur d'un passthrough en lieu et place d'un écran noir sont majoritaires, alors Unity fera le remplacement. Si vous souhaitez donner votre voix, c'est par ici :

Cloud-Saving sécurisé





Vous le saviez sans doute, mais Meta permet de sauvegarder vos parties dans le cloud, comme il est d'usage dans le monde console et PC. A quoi cela peut-il bien servir ? Eh bien, si vous devez supprimer votre jeu ou réinitialiser votre casque, vous pouvez retrouver votre avancée en réinstallant le jeu. Prudence toutefois, car il faut que le jeu prenne en charge ladite fonctionnalité (nous vous renvoyons à notre liste)

Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser SideQuest pour faire une sauvegarde de vos jeux ou de vos sauvegardes. Là où la v60 apporte une pierre à l'édifice, c'est en matière de sécurité puisque vos données seront, avec votre autorisation, chiffrées de bout en bout, ce qui signifie qu'une fois la feature activée, ni les hackers, ni même la firme de Zuckerberg ne pourront lire vos données de sauvegardes. Détail important, lorsque vous activez la fonction, vous devrez définir un code pin, ne l'oubliez surtout pas ! A réserver donc aux moins tête-en-l'air d'entre-vous.

L'onglet Worlds débarque

Un nouvel onglet s'affichera à votre bibliothèque, celui-ci répertoriant des destinations Horizon Worlds. Pour le moment, aucune liste n'a été effectuée, mais cela témoigne de la volonté de Meta de maintenir à flot son application phare, et ce, en le rendant de plus en plus visible.

Suppression des notifications du téléphone

Nous y sommes. Il ne sera bientôt plus possible de façon native de recevoir les notifications de notre téléphone. Pour ceux qui n'utilisaient pas Messenger et pour ceux dont le travail ou la configuration familiale exige un certain niveau d'alerte, c'est la douche froide. Il faudra alors veiller à faire quelques pauses durant votre session VR pour vérifier s'il y a du nouveau, utiliser une application tierce à cette fin, ou simplement insérer votre téléphone dans votre poche.

Vous pouvez retrouver le Meta Quest 2 à 299,99 € sur Amazon ou sur le site de Meta. Quant au tout nouveau Meta Quest 3, vous retrouverez sa version 128 Go avec Asgard Wrath 2 offert à 549,99 € sur Amazon ou la Fnac.