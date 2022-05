META QUEST : comment les mises à jour des Oculus Quest sont-elles véritablement distribuées ?

Une situation typique. Vous lisez les actualités sur GAMERGEN.COM et tombez régulièrement sur une news parlant d'une nouvelle mise à jour Meta Quest apportant de nouvelles fonctionnalités (comme ici). Vous vous empressez donc d'allumer votre casque pour tester le tout et là, c'est le drame. Votre casque indique que vous êtes déjà sur la dernière mise à jour, alors que vous savez pertinemment que non ! Et vous ne savez pas pourquoi il va falloir attendre pour que vous l'obteniez...



Une enquête a donc été menée afin de répondre aux 2 questions que bien des possesseurs de Meta Quest se posent : « De quelle manière les mises à jour sont-elles diffusées ? » et « Comment les obtenir rapidement ? »



De quelle manière les mises à jour sont-elles diffusées ?

Les mises à jour du Quest sont diffusées progressivement par groupe et de manière aléatoire, comprenez que Meta ne déclenche pas une mise à jour mondiale de l'ensemble des casques simultanément. La firme de Zuckerberg active un nombre restreint d'appareils pouvant accueillir la MAJ, et ce nombre s'accentue de jour en jour. Cette méthode, même si elle fait grincer des dents plus d'un utilisateur, est mise en place afin de garantir une certaine sécurité. Ainsi, en cas de problème avec le premier groupe qui reçoit la MAJ, Meta peut interrompre la distribution le temps de corriger les failles et les bugs, et ce afin d'éviter à des millions d'utilisateurs de Quest d'avoir bien plus de problèmes avec leurs casques qu'ils en ont probablement déjà. Bien que la démarche paraisse intelligente, ne vaudrait-il pas mieux que les mises à jour soient moins nombreuses et mieux finies plutôt que d'en être les éternels cobayes ? Nous vous laisserons seuls juges de cette décision. Toujours est-il que l'obtention d'une MAJ se fera uniquement si votre casque est compris dans tel ou tel groupe d'activation.

Chaque groupe n'est pas lié à une région géographique précise (USA, Europe, Asie), cela permet aux développeurs de savoir rapidement si la mise à jour est compatible avec toutes les langues. Aussi, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous avez pu télécharger la nouvelle version très tôt que la prochaine vous sera délivrée tout aussi rapidement. Mieux vaut d'ailleurs que vous fassiez partie du dernier groupe de la MAJ en question que du premier. Pourquoi donc ? Celui qui sera le premier à installer le dernier firmware aura plus de risques de bénéficier d'une version buggé et il lui faudra attendre la prochaine itération (ou la désactivation de certaines fonctionnalités) pour corriger le tir ; sauf s'il fait partie du premier groupe de la prochaine MAJ et que celle-ci est également buggée (la faute à pas de chance).

Enfin, il se peut que vous ayez pu installer la dernière mise à jour, mais sans en avoir les fonctionnalités (ex : handtracking 2.0). Meta se réserve le droit d'activer ou non les fonctionnalités annoncées ! Vous avez donc bel et bien, et de manière factuelle, les fonctionnalités installées sur votre casque, mais un feu rouge (situé dans les serveurs de Meta) vous interdit de les utiliser tant que le groupe auquel vous appartenez n'y a pas été autorisé. Cela se fait également dans les deux sens, une fonctionnalité activée peut être désactivée si Meta estime qu'il y a encore pas mal de choses à corriger. Rappelez-vous, à la sortie du Meta Quest 2, nous pouvions brancher un disque dur ou une clé USB à notre appareil afin de lire son contenu en streaming. Mais le dispositif avait été retiré plus tard, avant d'être remis puis à nouveau désactivé, puis remis, mais autorisant le copier/coller et non le streaming. Mais comment savoir si telle ou telle fonctionnalité a été activée ou désactivée ? Actuellement, il n'existe pas de logiciel grand public ou indépendant permettant de le savoir, les seuls outils et logiciels qui permettent de le faire sont entre les mains de Meta.

Comment recevoir les mises à jour en avant-première ?





En général, le déploiement des mises à jour dure entre 3 et 5 jours, bien qu'il puisse durer plus longtemps en cas de problèmes ou devant la difficulté d'implémenter une grosse feature. Si vous êtes impatients de recevoir les nouvelles fonctionnalités avant les autres, et nous savons ô combien vous êtes nombreux dans ce cas, vous pouvez rejoindre le PTC (Public Test Channel) en suivant les instructions suivantes :

Lancez l'application mobile Oculus ;

Assurez-vous que votre application mobile Oculus soit en V136 ou ultérieure (en appuyant sur le bouton « Menu », vous apercevez votre numéro de version en bas de votre écran) ;

Assurez-vous que votre casque soit connecté en Bluetooth avec l'application ;

Toujours depuis le Menu, appuyez sur « Appareils », puis sur « Paramètres Avancés » ;

Appuyez sur Canal de testing public (Traduction de PTC) et activez le bouton ;

Votre casque est désormais paré pour accueillir en avant-première les prochaines mises à jour.

N'oubliez pas que le canal bêta n'est réservé qu'à une poignée de participants. Ainsi, une fois dans les paramètres avancés, si vous lisez le message suivant : « Le programme du canal de testing public est complet », cela signifie qu'il vous faudra attendre que des places se libèrent. Ce canal de diffusion fonctionne de la même manière que les mises à jour officielles, c'est à dire par groupe et de façon progressive, mais dans tout les cas, vous les recevrez bien plus rapidement que ceux qui n'y sont pas inscrits. À noter, le risque de rencontrer des bugs augmente avec ce système, vu qu'il sert justement à tester s'il y en a ou pas (voir ici pour la V39 bêta, par exemple). À ne faire que si vous n'êtes pas un angoissé de nature donc.

Voilà, vous savez désormais comment recevoir les mises à jour plus rapidement et surtout pourquoi et comment Meta effectue le déploiement de ces dernières. N'hésitez pas à partager cette actualité autour de vous afin que la bonne parole puisse se répandre, que ce soit sur les forums ou les réseaux sociaux.

