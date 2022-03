Oculus Quest 2 : la V39, une mise à jour silencieuse et dangereuse...

Après la V38 et son bridage du partage familial, voici la V39 qui bloque les comptes. Arrivée sur PC puis via le canal PTC (bêtas publiques), la V39.0.0.56.336.358347005 de son patronyme complet a fait planter notre compte Oculus et nous n'avons plus aucun jeu affiché. Il est même impossible d'en installer d'autres. Ce problème arrive régulièrement à bon nombre d'entre nous et il se règle normalement assez facilement. Mais voilà, dans le cas du jour, aucune méthode traditionnelle n'a fonctionné et la disparition des jeux est effective sur tous nos casques (ils sont reliés au même compte). À noter, sur un même casque, tout fonctionne bien sur le compte secondaire. Flippant.

Avant d'aller plus loin, nous allons détailler les procédures habituelles quand cela arrive, car cela pourra dépanner certains d'entre vous.

I - La méthode de base : Éteindre le casque ;

Désinstaller l'app Smartphone ;

Réinstaller l'app Smartphone ;

Allumer le casque ;

Appairer le casque de nouveau ;

Les app devraient être de nouveau affichées. II - La méthode bourrin : Essayer de partager l'image sur le smartphone (je sais que c'est idiot, mais cala a marché pour certains) ;

Dans le casque > Afficher > App (accepter affichage sur le smartphone). II - La méthode radicale : Désinstaller l'app Smartphone ;

Réinstaller l'app Smartphone ;

Reset Usine (app > paramètres avancés > réinitialiser) - Attention, pertes des sauvegardes non cloud (liste ici) ;

Appairer le casque de nouveau ;

Les app devraient être de nouveau affichées.

Comme dit plus haut, avec la V39, au moins pour nous, ce problème n'est pas soluble via les méthodes classiques, car il semblerait qu'il y ait un problème depuis la libération de cette nous mise à jour bêta. Après avoir contacté le support Oculus, la réponse a été la suivante :

Depuis la V39, nous rencontrons quelques soucis qui peuvent affecter votre compte. Je pense que vous devrez attendre quelques heures de plus pour que l'ingénierie essaie de le résoudre le plus tôt possible.

Comme toujours, ce genre de souci n'est certainement pas général mais vu la réponse d'Oculus, nous ne pouvions pas passer sous silence le risque. A titre personnel, nous voilà obligés d'attendre qu'Oculus résolve notre problème pour que nous puissions retrouver nos jeux et applications mais nous ne pouvons que vous conseiller de désactiver le canal PTC (bêta) afin de ne plus recevoir de mises à jour foireuses et surtout éviter cette V39 bêta qui pose clairement souci. Pour cela, ouvrez l'application mobile Oculus, onglet Menu > brique Appareil > Paramètres avancés > Canal de testing public à désactiver.

