Oculus Quest 1 et 2 : la mise à jour v35 nous emmène un peu plus dans le métavers

C'est toujours un réel plaisir que de découvrir le contenu des nouvelles mises à jour de nos Oculus Quest. Certaines fois pour le meilleur et pour le pire, mais il faut avouer que nous sommes gâtés. S'il est bien quelque chose que nous ne pouvons pas reprocher à Meta, c'est le suivi logiciel de ses casques de réalité virtuelle... autonomes.

Au menu pour cette version v35, un pas de plus dans le métavers, mais pas que !

Casting en réalité mixte mobile



Introduction d'une nouvelle fonctionnalité expérimentale permettant de voir notre avatar incrusté dans une application ou un jeu via l’application mobile Oculus.

La caméra pour réalité mixte mobile est conçue pour fournir une expérience de mise en miroir et de capture pour deux personnes où la personne mise en miroir et le spectateur utilisent tous les deux des appareils connectés au même réseau Wi-Fi.

Il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale qui n’est actuellement disponible que sur les appareils iOS à partir de l’iPhone XS ou d'un modèle ultérieur.

Assurez-vous de disposer de la dernière version de l’application compagnon Oculus (v139).

Application actuellement compatibles :

Beat Saber ;



SUPERHOT VR ;



Job Simulator ;



Richie’s Plank Experience ;



Pistol Whip ;



Racket NX ;



Synth Riders ;



Space Pirate Trainer ;



Racket Fury ;



Vacation Simulator ;



Gravity Sketch.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre à cette adresse.

Sauvegarde dans le cloud



Lorsque Cloud Backup est activé, Oculus sauvegarde les données d’application de votre appareil pour les applications prises en charge, telles que la progression du jeu ou les paramètres, dans le cloud. Cela vous permet de reprendre facilement là où vous vous êtes arrêté dans un jeu si vous réinstallez une application, réinitialisez votre appareil ou configurez un nouvel appareil.

Pour protéger vos données Cloud Backup, les données de votre application sont cryptées sur nos serveurs ;

Cloud Backup est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver à tout moment dans vos paramètres.

Multi-compte sur Quest



Prise en charge officielle du multi-compte. Dorénavant, tout le monde a la possibilité de prendre en charge plusieurs comptes sur un seul casque.

Les utilisateurs qui utilisent plusieurs comptes sur leur Oculus Quest pourront partager la majorité de leurs applications avec des utilisateurs secondaires sur le casque.

Les utilisateurs principaux ne pourront partager des applications que sur un seul appareil.

Les utilisateurs secondaires pourront acheter des DLC pour les applications partagées via l’Oculus Store, mais ne pourront pas effectuer d’achats intégrés pour les applications partagées.

Notifications téléphoniques sur le navigateur



Dorénavant, lorsque vous recevrez une notification provenant d'une application de votre téléphone, vous aurez la possibilité de cliquer dessus, et la version web de cette application, si elle existe et est prise en charge, s'ouvrira dans le navigateur Oculus en réalité virtuelle. Actuellement, la liste des applications prises en charge est la suivante :

Facebook ;

Instagram ;

TikTok ;

Discord ;

Twitch ;

Gmail ;

Outlook ;

YouTube ;

DoorDash ;

UberEats ;

Amazon.

Appel Messenger en VR



Un vrai pas dans le métavers s'effectue ici avec la possibilité d'effectuer des appels audio depuis la VR, autrement dit la Matrice, par le biais de Messenger. Plus besoin d’enlever votre casque pour communiquer !

Remarque : la fonctionnalité va être déployée petit à petit dans les prochaines semaines.

Paramètres des contrôleurs



Possibilité d’ajuster l’angle « Haut » des contrôleurs, ce qui vous permet de modifier leur direction frontale.

La fonctionnalité est accessible depuis la section expérimentale.

Commandes vocales



Ajout d'un bouton microphone dans la barre d’adresse du navigateur pour que les utilisateurs puissent accéder facilement à la fonction de dictée lorsqu’ils utilisent le navigateur (non disponible France).

Applications 2D multitâches



Ajout de nouvelles applications web progressive (PWA) sur l’Oculus Store :

monday.com ;

MURAL ;

Miro.

Abonnements



Possibilité pour les développeurs d’ajouter de nouvelles conditions d’abonnement pour leurs applications dans la boutique Oculus. Les conditions d’abonnement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles. De plus, les applications pourront inclure des niveaux d’abonnement (bronze, argent, or) ainsi que la possibilité de mettre à niveau et de rétrograder entre les différents niveaux.

Canal de test public



Le canal de test vous permet d’obtenir un accès anticipé à la prochaine version inédite du logiciel avant la sortie publique.