Meta Quest : les applications 2D seront prises en charge nativement

Actuellement, pour exécuter des applications telles que Spotify ou encore YouTube sur un Meta Quest, il est nécessaire de sideloader les applications en question, issues de l'univers d'Android. Les travers de cette technique sont la nécessité de posséder un compte développeur et de s'adonner à des manipulations plus ou moins complexes, notamment via SideQuest. Par ailleurs, les applications issues du monde des smartphones n'ont pas comme vocation première de s'intégrer avec nos casques et leur utilisation n'est pas vraiment aisée.

Lors de la conférence Connect 2021, Meta (holding de Facebook) a déclaré la prise en charge d'applications 2D pouvant s'installer nativement sur nos casques à travers les stores d'applications que nous connaissons comme le Quest Store ou encore l'AppLab. De ce fait, Meta entend s'appuyer sur le standard des Progressive Web App (PWA) pour développer efficacement et rapidement de nouvelles applications. Cette norme est de plus en plus utilisée dans le monde du Web et de nombreuses apps basées sur ce standard existent d'ores et déjà. Nous retrouvons par exemple Twitter, Uber, Pinterest ou encore L'Équipe.

Il s'agit en quelque sorte de sites Internet modernes ayant intégré des fonctionnalités réservées aux applications et ayant leur apparence. L'avantage ici est donc l'intégration et la facilité du développement. Il ne s'agit plus de développer pour des plateformes différentes (Android, iOS, Windows, les smart TV, etc.), mais tout simplement pour les navigateurs Internet en respectant donc les normes du Web et les contraintes mobiles. Ces applications pourront également aller plus loin en implémentant l'interface de programmation WebXR afin de profiter d'expériences immersives, tout comme bon nombre d'entre elles disponibles à travers le navigateur. Cependant, nous pourrons les retrouver directement auprès de nos autres applications.

Ces applications apparaîtront, au même titre que nos jeux, via le navigateur Oculus ou encore l'explorateur de fichier, dans le tiroir d'applications. Nul besoin de passer par les sources inconnues. Ces dernières exploiteront les possibilités multitâches initiées depuis quelques mises à jour et pourront donc être juxtaposées. Préparez-vous à voir débarquer de nombreuses applications du quotidien parmi les jeux VR. Il est dès à présent possible de télécharger Facebook, Instagram ou encore Smartsheet. D'autres viendront rapidement tels que Slack, DropBox, Pluto TV, etc.

Cette annonce démontre à quel point les Meta Quest deviendront tout simplement des outils multimédias et de bureautique, au même titre que des consoles de jeu à l'instar d'un ordinateur ou d'un smartphone. En somme, un prolongement de notre vie de tous les jours dans le métavers.

