Meta : des changements de noms en perspective pour une uniformisation des produits autour du métavers

Ce n'est plus un secret pour personne, lors de la conférence Connect 2021, Mark Zuckerberg a annoncé un changement de nom pour sa société Facebook Inc. au profit de Meta Platforms Inc., ou Meta pour les intimes, ce qui implique quelques changements pour nous.

Andrew Bosworth, vice-président de la branche VR/AR de Meta (Facebook Reality Labs et bientôt Reality Labs) a annoncé via un communiqué sur Facebook que la marque Oculus, à laquelle nous sommes attachés, sera petit à petit dépréciée au profit de Meta. Autrement dit, à partir de 2022, nous ne parlerons plus d'Oculus Quest, mais de Meta Quest.

La VR sera le moyen le plus immersif pour les gens d'accéder au métavers et alors que nous nous tournons vers notre objectif d'amener des millions de personnes dans la VR, nous voulons préciser que Quest est un produit Meta. Pour cette raison, nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus pour notre matériel. À partir de début 2022, vous commencerez à voir le passage de l'Oculus Quest de Facebook à Meta Quest et à l'app Oculus à l'app Meta Quest au fil du temps.

Cependant la marque Oculus ne disparaîtra pas complètement et restera présente sous la holding avec Oculus Studio par exemple. L'idée derrière tout ça est l'uniformisation des produits de Meta, mais aussi et surtout d'apporter une vision globale de produits matériels et logiciels gravitant autour du métavers.

Nous rapprochons nos marques et nos produits de Meta, qui est le parapluie de tous nos produits et services. Lorsque les gens achètent nos produits, nous voulons qu'ils comprennent clairement que tous ces appareils viennent de Meta et participent à notre vision du métavers. C'est pourquoi nous faisons évoluer notre marque à travers nos lignes actuelles de matériel sur le marché, ainsi que pour tous les produits futurs, afin d'apporter plus de cohérence dans le portefeuille et plus de transparence aux consommateurs.

Ainsi, les Meta Quest nous emmèneront via notre Meta Profil à travers le Meta Horizon, composés d'expériences sociales immersives telles que Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms, Horizon Venues, etc.