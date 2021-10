Meta : Facebook Inc. change de nom pour tout miser sur le métavers

Le bruit courrait depuis quelques jours, et à juste titre. La société Facebook Inc., qui détient Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus et d'autres encore, a profité de son live Connect 2021 pour s'offrir une nouvelle identité, à l'instar de Google qui a vu sa maison-mère rebaptisée Alphabet il y a quelques années. Facebook et les autres services sont donc désormais regroupés sous le pavillon de Meta Platforms Inc., Meta pour les intimes.

L'objectif est clair : miser sur le metaverse, ou métavers par chez nous, la nouvelle lubie de la Silicon Valley depuis plusieurs mois. Ce néologisme désigne un concept où les internautes pourraient utiliser leurs réseaux sociaux et d'autres services dans un monde virtuel, pourquoi pas connecté au monde réel, à l'instar d'OASIS dans Ready Player One, ou de simulations de vie plus terre-à-terre comme Second Life ou le PlayStation Home. La réalité augmentée et la réalité virtuelle, des sujets bien connus chez Meta grâce à Oculus, ainsi que les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp seraient les moteurs de cette future expérience.



Aujourd'hui à Connect 2021, le PDG Mark Zuckerberg a présenté Meta, qui rassemble nos applications et technologies sous une nouvelle marque d'entreprise. L'objectif de Meta sera de donner vie au metaverse et d'aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises. Le métavers ressemblera à un hybride des expériences sociales en ligne d'aujourd'hui, parfois étendu en trois dimensions ou projeté dans le monde physique. Il vous permettra de partager des expériences immersives avec d'autres personnes, même lorsque vous ne pouvez pas être ensemble, et de faire des choses ensemble que vous ne pourriez pas faire dans le monde physique. C'est la prochaine évolution d'une longue lignée de technologies sociales, et elle inaugure un nouveau chapitre pour notre entreprise. Mark a partagé plus sur cette vision dans une lettre du fondateur. Notre conférence annuelle Connect rassemble des développeurs de réalité augmentée et virtuelle, des créateurs de contenu, des spécialistes du marketing et d'autres pour célébrer l'élan et la croissance de l'industrie. L'événement virtuel de cette année a exploré à quoi pourraient ressembler les expériences dans le métavers au cours de la prochaine décennie – des connexions sociales au divertissement, aux jeux, au fitness, au travail, à l'éducation et au commerce. Nous avons également annoncé de nouveaux outils pour aider les gens à construire pour le métavers, y compris Presence Platform, qui permettra de nouvelles expériences de réalité mixte sur Quest 2, et un investissement de 150 millions de dollars dans l'apprentissage immersif pour former la prochaine génération de créateurs.





Facebook, ou plutôt Meta, espère donc bien de nouveau révolutionner nos interactions sociales à l'avenir, au grand dam des défenseurs des relations physiques.