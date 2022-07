Meta Pay : Facebook Pay a changé de nom et Mark Zuckerberg explique l'avenir dans le métavers de ce portefeuille numérique

Mark Zuckerberg a annoncé le 23 juin dernier sur son compte Facebook que le service déjà existant, Facebook Pay, avait été renommé Meta Pay. À l’instar du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 qui est devenu le Meta Quest 2, la marque Meta est de plus en plus mise en avant par le groupe. C’est dans le cadre de ce rebranding qu’il faut désormais utiliser le nom Meta Pay pour désigner le portefeuille numérique de la société.

Qu’est-ce que Meta Pay ?





À cette occasion, le PDG de Meta a indiqué que Meta Pay inclura bientôt « un portefeuille pour le métavers qui vous permet de gérer en toute sécurité votre identité, ce que vous possédez et comment vous payez ». Grâce à ce portefeuille dématérialisé, vous pourrez acheter des vêtements numériques, de la musique, regarder des vidéos ou participer à des évènements virtuels organisés dans le métavers.

Les possibilités offertes par ce nouveau portefeuille numérique





Dans son message, le créateur de Facebook a tenu à faire une précision qui a également suscité notre intérêt :

Idéalement, vous devriez être en mesure de vous connecter à n’importe quelle expérience de métavers et tout ce que vous avez acheté devrait être là. Il y a un long chemin à parcourir, mais ce type d’interopérabilité offrira de bien meilleures expériences aux gens et de plus grandes opportunités aux créateurs.

Ces remarques sur l’interopérabilité laissent en effet entrevoir des possibilités illimitées. De nombreuses fonctionnalités pourraient être intégrées dans le futur, en collaboration avec différentes entreprises. Un nouveau forum sur les normes du métavers a d’ores et déjà été annoncé, avec la participation de Microsoft, Meta, Adobe, Epic Games, Unity, NVIDIA et bien d’autres. Après avoir annoncé il y a quelques jours la création d’une vitrine numérique pour les vêtements d’avatars bientôt disponible en VR, et ses avancées dans la conception de nouveaux casques HDR, la firme de Mark Zuckerberg est plus que jamais tournée vers le métavers.

