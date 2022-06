Meta : un magasin d'avatars sortira bientôt

Annoncé lors de la Connect 2021, les boutiques de prêt-à-porter s'apprêtent à débarquer en réalité virtuelle, après un passage sur Instagram, Facebook et Messenger. Encore une fois et depuis l'annonce de Crayta, Meta ne souhaite plus forcément limiter l'accès au métavers via la réalité virtuelle et la philosophie du cross-platform devrait donc constituer chez Meta la voie privilégiée.

La boutique de personnalisation d'avatar devrait être lancée dans les prochains jours aux USA, au Canada, en Thaïlande et au Mexique. Le monde de la mode s'invite également à la fête : Prada, Balenciaga et Thom Browne. D'autres acteurs devraient se joindre prochainement et nous vous invitons à regarder la conversation entre Eva Chen et Marck Zuckerberg sur Instagram à ce sujet. À ce propos, voici ce que ce dernier a indiqué :

La nouvelle boutique offre la possibilité d'acheter des vêtements numériques pour styliser votre avatar. Les biens numériques seront un moyen important pour s'exprimer dans le métavers et un grand moteur de l'économie créative. Au fil du temps, notre rêve est de faire en sorte que cela soit accessible à tout le monde. Si vous voulez créer de la mode aujourd'hui, vous avez besoin de matériaux physiques et d'équipements pour le faire, mais à l'avenir, toute personne disposant d'un ordinateur et un peu d'imagination sera en mesure de les créer.

Nous serions curieux de connaître la manière dont Meta va s'y prendre pour la personnalisation des avatars photoréalistes (Codec Avatars 2.0). Dans les faits, produire des vêtements réalistes qui ne dénotent pas du reste est une tout autre paire de manches que de le faire pour des avatars stylisés, qui eux n'ont pas besoin d'être physiquement au point.

Qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à acheter des vêtements virtuels ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.