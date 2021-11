Connect 2021 : métavers, Projet Cambria, Meta, Horizon, GTA... le récap de toutes les annonces en un seul article !

La conférence Connect 2021 s'est déroulée le 28 octobre dernier et nous l'avions suivie en live sur notre chaîne YouTube. Si les annonces faites n'ont pas été au niveau des attentes de ceux qui voulaient du concret à court terme, il faut bien reconnaître que jamais Marc Zuckerberg n'avait autant exprimé sa vision du futur en public. Loin de se limiter à une notion d'hardware et de software, c'est carrément dans un univers virtuel et parallèle à notre monde - avec une économie bien réelle - que le géant américain veut nous plonger au quotidien. Ce dernier a d'ailleurs exprimé plusieurs fois que sa volonté est de permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et rien de plus. À suivre.

Cette vision, qui ne peut que nous faire penser à Ready Player One, va obligatoirement passer par de nombreux changements structurels que ce soit au niveau du nom même de la maison mère de Facebook, de certaines marques annexes, mais aussi des habitudes des utilisateurs. Le PDG visionnaire associe d'ailleurs dans l'idée le métavers à la version 3.0 de l'Internet et s'amuse à comparer l'apparition des hyperliens, qui ont changé notre façon de chercher des informations, à la téléportation offerte par ce monde virtuel. En parallèle, il a aussi annoncé un nouveau projet de casque VR (nom de code Cambria) avec plein de belles fonctionnalités, mais pas prévu avant 2022 (au moins). Dans le même temps, il a annoncé la fin de l'obligation d'avoir un compte Facebook (réseau social) pour pouvoir utiliser nos casques VR Oculus (ou Meta d'ici là). Enfin, la dernière petite annonce qui a fait plus de bruit que tout le reste sur la toile, c'est celle de la sortie de Gran Theft Auto: San Andreas sur Oculus Quest 2.

Vous trouverez, ci-dessous, la totalité de nos articles dédiés à ce Connect 2021 :



