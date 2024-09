Meta Connect 2024 : Nouvelles avancées en IA, réalité augmentée et réalité mixte (et pas qu'un peu !)

Lors de l'événement Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg a dévoilé plusieurs innovations importantes liées à l'intelligence artificielle, aux lunettes connectées et à la réalité mixte, consolidant ainsi les ambitions de Meta de créer une nouvelle plateforme informatique. Parmi les annonces marquantes figurent les lunettes de réalité augmentée Orion, le casque Meta Quest 3S et de nouvelles capacités pour Meta AI.

Orion : Les lunettes de réalité augmentée de prochaine génération





L'élément phare de la conférence a été le lancement d’Orion, une paire de lunettes de réalité augmentée qui se distingue par un design proche de celui de lunettes classiques, mais avec des fonctionnalités immersives. Présentées comme les plus avancées de leur catégorie, elles offrent un champ de vision de 70 degrés et une capacité de calcul impressionante, ce qui constitue un pas en avant significatif pour l'expérience utilisateur en matière de réalité augmentée.

Orion permet des usages variés, comme la gestion multitâche à travers des fenêtres holographiques, des interactions avec des personnes en réalité augmentée grandeur nature, du jeu et la consommation de contenu immersif. Le système de contrôle combine la voix, le suivi du regard et un bracelet EMG, permettant ainsi une interaction fluide et naturelle avec l'environnement. Bien qu’Orion soit encore au stade de prototype, Meta prévoit d'élargir l’accès à un public externe sélectionné pour affiner le produit avant un lancement grand public.

Meta Quest 3S : Une option abordable pour la réalité mixte





Meta a également élargi sa gamme de casques de réalité mixte avec le lancement du Meta Quest 3S, un appareil proposé à un prix de départ de 329,99 €. Ce nouveau modèle offre les mêmes capacités que le Quest 3, mais à un prix plus accessible, le positionnant comme une option idéale pour les familles ou les nouveaux utilisateurs de réalité mixte. Les précommandes sont ouvertes, et le casque sera disponible à partir du 15 octobre prochain. Les acheteurs du Meta Quest 3S recevront également le jeu Batman : Arkham Shadow, inclus avec chaque modèle de la gamme.

Meta AI et Llama 3.2 : Des améliorations pour une IA plus performante



Meta a également annoncé des mises à jour importantes pour Meta AI, son intelligence artificielle déjà utilisée par plus de 400 millions de personnes. Meta AI peut désormais voir et parler, offrant ainsi des interactions plus naturelles à travers des applications comme Messenger, WhatsApp, Instagram et Facebook. Les utilisateurs pourront interagir vocalement avec Meta AI, et des réponses seront fournies par des voix célèbres. De plus, l’intelligence artificielle de Meta peut analyser et répondre à des photos partagées dans des conversations et proposer des modifications, rendant l’expérience utilisateur plus intuitive.

Meta a également dévoilé les modèles open-source Llama 3.2, qui introduisent des capacités de traitement d’images en plus du texte, et sont compatibles avec divers appareils. Ces nouveaux modèles d'IA visent à faciliter le travail des développeurs grâce à des outils optimisés pour différentes infrastructures, qu'il s'agisse de cloud, de déploiements sur site ou sur des appareils périphériques.

Ray-Ban Meta : Lunettes connectées améliorées



Le partenariat entre Meta et Luxottica se renforce avec des fonctionnalités IA supplémentaires pour les Ray-Ban Meta. Ces lunettes pourront désormais gérer des rappels visuels, scanner des QR codes et offrir une traduction en temps réel. Une nouvelle édition limitée, les Ray-Ban Meta Wayfarer Shiny Transparent, a également été dévoilée, combinant design classique et technologie avancée.

Meta et l’IA générative pour les entreprises



Meta continue de développer ses outils publicitaires basés sur l’intelligence artificielle générative, utilisés par plus d’un million d'annonceurs. Les résultats montrent que ces outils améliorent les performances des campagnes, notamment avec une hausse du taux de clics de 11 % et une augmentation du taux de conversion de 7,6 %. Ces outils permettent aux entreprises d’interagir plus efficacement avec les clients via des publicités interactives sur WhatsApp et Messenger.

En conclusion



La Meta Connect 2024 a présenté une série d'innovations technologiques axées sur la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et la réalité mixte. Les produits tels qu'Orion et Meta Quest 3S sont conçus pour démocratiser ces technologies et les rendre accessibles au plus grand nombre, tandis que Meta AI continue d'évoluer pour offrir des expériences plus intuitives et immersives aux utilisateurs. Les améliorations constantes des lunettes connectées et des outils publicitaires basés sur l'IA confirment la position de Meta comme acteur majeur dans le domaine technologique. A suivre...