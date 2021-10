Le métavers, à l'aube du monde de demain

Qu'est-ce que le métavers/metaverse ?



Ce terme est utilisé pour décrire un environnement virtuel immersif dans lequel les utilisateurs peuvent interagir et naviguer en toute transparence entre divers mondes interconnectés. En somme, un Internet en plusieurs dimensions à l'image d'un monde où le virtuel se mêle au réel. Le concept n'est pas nouveau et a été largement repris à toutes les sauces dans la science-fiction à travers des romans et plus récemment dans le film Ready Player One ou encore la série Black Mirror.

Le métavers, autrement dit, « Au-delà » de « l'Univers » est cette conception d'un prolongement de nos vies réelles dans des univers totalement numériques. Ne cherchez pas, nous y sommes déjà en partie. L'ère du mobile et l'expansion du numérique, tout comme les jeux vidéos et les réseaux sociaux nous l'ont bien démontré. Nous avons tous aujourd'hui une part de nous, une identité numérique qui dépeint parfois faussement une image plus parfaite de nos vies. Notre vie sociale a pris une tournure bien différente avec les réseaux sociaux et nous avons accès aujourd'hui à une infinité de flux d'informations. Nous consommons des loisirs par le biais de la VOD, nous interagissons entre nous dans les jeux vidéos, lors de visioconférences, et les frontières du monde n'en sont plus. De nombreux services sont décentralisés et entièrement numériques. Nous sommes en permanence connectés malgré la distance à cette fibre numérique, autre parcelle de notre être.

La VR et l'AR pour nous y emmener



L'avènement de la réalité virtuelle pousse le concept encore plus loin. Les barrières physiques, tout comme les distances tombent les unes après les autres. Des univers entiers et interopérables s'ouvrent à nous. De nouveaux loisirs et moyens de consommer apparaissent. La VR rapproche comme jamais les personnes et permet d'être virtuellement présents à côté d'autres individus et d'interagir presque physiquement malgré les distances. Les possibilités semblent infinies : nous pouvons interagir, travailler, collaborer, découvrir, nous réunir, imaginer, nous émerveiller, créer, jouer et nous évader, et tout cela, depuis un seul et même endroit, le portail créé par ces lunettes de réalité virtuelle et parallèle. Pour autant cette nouvelle vision de nos interactions nous éloigne inexorablement de nos interactions bien réelles.

La réalité augmentée s'apprête elle aussi à conquérir notre quotidien sous toutes ses formes, venant tout enrichir, voire bousculer notre perception de notre environnement, augmenter notre productivité et bousculer nos habitudes de consommation et la façon dont nous interagissons. Dans quelques années, notre réalité telle que nous la connaissons aujourd'hui sera bien fade sans nos lunettes AR.

La blockchain pour assurer l'intégrité de nos échanges



Le métavers introduit ici aussi une nouvelle façon de consommer et la notion d'appartenance et d'actifs numériques. Reposant sur les principes de la blockchain et ses concepts de sécurité décentralisée, les cryptomonnaies et les NFTs deviendront la monnaie et la trace non fongible de ces échanges, et la preuve numérique de la propriété au sein de ces univers interconnectés.

Le métavers est dans toutes les têtes à des degrés d'interprétation et de maturité différents, et il ne fait aucun doute qu'il sera l'apanage des géants de la technologie dans les années à venir. Véritable mine d'or, nous en serons les pépites. Si le concept a autant de quoi faire rêver que d'inquiéter, il est clair que les mesures concernant la vie privée devront être réfléchies et servir de fondement de ce système pour qu'il fonctionne. N'oublions pas qu'aujourd'hui, comme demain, nos identités seront mêlées au numérique, pour le meilleur et pour le pire.