Facebook : un changement d'identité pour le saut dans le metaverse ?

L'idée d'un metaverse n'est pas nouvelle chez Facebook. Marck Zuckerberg lui-même avait en tête, avant de créer le célèbre réseau social, l'image d'un monde où le virtuel se mêle au réel. Le dernier rapport de The Verge sur le réseau social ouvre grand la porte à cette ambition. Le média y fait mention de l'annonce très prochaine d'un changement de nom pour le géant des réseaux aux multiples facettes.

Cette annonce n'est pas une fin en soi, soyez-en rassuré. C'est en quelque sorte une manière assez commune pour de grands groupes pluridisciplinaires de s'affirmer et de ne plus mettre dans le même sac leurs nombreuses activités. À l'instar de Google, devenu Alphabet, une collection d’entreprises ou holding en somme, ici regroupées parmi les vingt-six lettres que nous connaissons pour permettre de mieux ordonner ses activités. Nous y retrouvons le célèbre moteur de recherche, le système d'exploitation Android, le navigateur Chrome, la messagerie Gmail, les différents services dématérialisés ou encore ses filières Nest, Fiber, ou Calico. De ce fait Alphabet s'est éloigné de l'image de son moteur de recherche pour montrer qu'il était avant tout un acteur mondial de la transformation numérique. Il se pourrait donc que les choses se passent ainsi avec Big Blue et ses différents services comme les messageries Instagram, Messenger et Watsapp, le réseau social Facebook, Workplace et depuis 2014 Oculus. Le géant bleu imaginerait ainsi redorer son blason, terni par de nombreux scandales, et aller de l'avant en s'affirmant quant à ses ambitions, tout en laissant derrière lui l'image que nous lui connaissons.

Nous en saurons potentiellement plus lors de la conférence Facebook Connect du 28 octobre. En attendant, les spéculations vont bon train comme les pieds de nez. Aussi, face à Horizon, qui sonne clairement avec la vision du metaverse de Mark Zuckerberg (avec Horizon Workrooms et Horizon Worlds), nous retrouvons Big Brother, tout aussi représentatif... Soyons patients, le suspense ne devrait plus durer bien longtemps.

« Le prochain chapitre d'Internet, celui qui va suivre la révolution du mobile » comme l'affirmait le PDG, est déjà presque une réalité et sera le monde de demain à coup sûr. Pour amorcer les travaux démesurés que cela implique, Facebook a annoncé son projet d'embaucher 10 000 personnes d'ici les cinq prochaines années au sein de l'Union européenne dans le secteur de la réalité virtuelle et augmentée. En réalité, le top départ est lancé depuis bien longtemps, notamment depuis le rachat d'Oculus en 2014. Devenu l'un des pionniers et principal acteur de la réalité virtuelle dans le monde, le mouvement initié par Facebook est en marche. Un article de The Information, datant du 11 mars 2021 a révélé que la division Facebook Reality Labs comptait déjà près de 10 000 employés, soit près d'un cinquième de la masse salariale totale du géant. Nul doute qu'à ce train là les choses iront plus vites que ce que nous pensons, pour le meilleur comme pour le pire...

