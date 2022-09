Nintendo : se connecter à son compte via Twitter et Facebook ne sera bientôt plus possible, le Partage d'images 3DS et Wii U impacté

Après un Nintendo Direct fort réussi la semaine dernière, l'éditeur japonais communique ce mardi sur la partie hardware de ses consoles et plus précisément sur la connexion à son compte Nintendo et le partage de captures d'écran par l'intermédiaire des réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter.

Concernant le premier point, il ne sera juste plus possible de se connecter à un compte Nintendo via ces deux plateformes, tout simplement, comme détaillé sur le site officiel. Rien de bien dommageable et toutes les explications sur la marche à suivre pour être tranquille si vous utilisiez ce moyen.

Notification de suppression de l'option permettant de se connecter à son compte Nintendo avec un compte Facebook ou Twitter associé À compter du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible d'associer un compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo. Il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour créer un nouveau compte Nintendo.

Vous pourrez toujours vous connecter ou créer un nouveau compte Nintendo avec votre compte Google ou Apple.

D'autre part, il ne sera plus possible de gagner des points My Nintendo en associant un compte Facebook ou Twitter à son compte Nintendo.

Il se peut que la suppression soit retardée en raison de problèmes techniques. Nous prions les utilisateurs habitués à se connecter à leur compte Nintendo avec un compte Facebook ou Twitter de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Comment se connecter après la suppression de cette option Une fois cette option supprimée, il ne sera plus possible d'utiliser un compte Facebook ou Twitter pour se connecter à un compte Nintendo. Si vous utilisez un appareil sur lequel vous êtes déjà connecté à votre compte Nintendo, il se peut que vous puissiez continuer à utiliser votre compte sans avoir à vous reconnecter. Toutefois, en cas d'affichage de l'écran de connexion, vous pouvez : Vous connecter avec l'adresse e-mail (ou l'identifiant de connexion) et le mot de passe de votre compte Nintendo.

Veillez à utiliser le mot de passe de votre compte Nintendo et non celui de votre compte Facebook ou Twitter.

Vous connecter avec votre compte Google ou Apple. N'hésitez pas à consulter nos instructions détaillées pour vous connecter à votre compte Nintendo. FAQ Comment faire si je n'ai pas paramétré de mot de passe pour mon compte Nintendo ou si je l'ai oublié ? Sélectionnez l'option « Mot de passe oublié ? » à la page de connexion du compte Nintendo et suivez les instructions. Pour plus de détails, consultez nos instructions pour réinitialiser le mot de passe de votre compte Nintendo. Pourquoi je ne reçois pas l'e-mail pour réinitialiser mon mot de passe ? Cela peut prendre un certain temps avant que l'e-mail arrive dans votre boîte de réception. Note : les e-mails en rapport avec votre compte Nintendo sont toujours envoyés depuis no-reply@accounts.nintendo.com. Si ce n'est pas encore fait, ajoutez cette adresse e-mail à votre carnet d'adresses et à la liste de vos contacts de confiance pour vous assurer de recevoir les e-mails qui vous sont destinés. Si vous ne recevez toujours pas d'e-mail même après avoir attendu un certain temps, veuillez contacter notre service d'assistance. Comment faire si je n'ai plus accès à l'adresse e-mail enregistrée sur mon compte ? Si vous n'avez plus accès à l'adresse e-mail enregistrée sur votre compte Nintendo, vous ne pourrez pas enregistrer vous-même une nouvelle adresse sur votre compte. Veuillez contacter notre service d'assistance.

Le deuxième point du jour est un plus énervant puisque nous ne pourrons plus partager sur ces mêmes réseaux sociaux nos captures d'écran prises sur 3DS et Wii U. Oui, encore une fonctionnalité de moins qui s'ajoute à l'impossibilité d'acheter facilement des jeux sur l'eShop de ces consoles en fin de vie. Là encore, le site officiel indique la chose suivante :

Notification d'interruption des services Partage d'images Nintendo 3DS et Partage d'images Wii U À compter du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible d'utiliser les services Partage d'image Nintendo 3DS et Partage d'image Wii U pour publier des images sur Facebook et Twitter. Il ne sera plus possible de partager des images à partir des consoles Nintendo 3DS ou des consoles Wii U.

Les images et les commentaires déjà publiés sur Facebook et Twitter resteront disponibles même après l'interruption du service.

Il est possible que l'interruption du service soit ajournée pour des raisons techniques. Merci d'avoir utilisé le service de Partage d'images.

Vous l'aurez donc compris, ces deux mesures prendront effet le 25 octobre prochain, il vous reste donc du temps pour vous y préparer. Le partage de screenshots et vidéos depuis la Switch ne sera évidemment pas impacté.