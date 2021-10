Project Cambria : un nom de code pour le futur casque haut de gamme de Meta (Facebook) à venir en 2022

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs allaient bon train concernant le prochain casque VR de Facebook (récemment renommé Meta). Entre un hypothétique « Quest Pro » ou « Quest 3 », et des signaux de plus en plus insistants suite au leak de quatre vidéos diffusées la semaine dernière, les spéculations ne manquaient pas. La date du 28 octobre 2021 était donc naturellement cochée dans nos agendas et nous attendions avec impatience les informations officielles divulguées par Facebook lors de la conférence Connect 2021 (dont vous pouvez retrouver l'intégralité ici, avec l'aimable traduction d'Eric de Brocart).

Comme il est de coutume chez Facebook, les nouveaux casques de la marque sont dévoilés avec un nom de code en attendant la révélation du nom officiel. Celui-ci n'y échappe pas et prend le nom de Project Cambria. Clairement positionné sur le segment haut de gamme et embarquant des technologies de pointe, ce casque sera amené à coexister avec l'actuel Oculus Quest 2, mais n'aura pas pour vocation de le remplacer. Son tarif sera également situé dans une fourchette plus haute.

Le court teaser diffusé pendant la conférence nous confirme le design sobre et moderne aperçu dans les leaks précédents. Nous retrouvons également les contrôleurs de mouvements dénués d'anneaux, ce qui sera surement en faveur de la légèreté et nous évitera quelques coups involontaires portés au casque. Project Cambria embarquera de nouvelles lentilles type Pancake comme sur le HTC VIVE Flow, à l'inverse des lentilles de Fresnel équipant l'ensemble des casques de réalité virtuelle du marché. Cela lui permettra de proposer une face avant plus compacte en réduisant l'écart entre les lentilles et l'écran. La sangle semble de type « halo » comme sur le Rift S ou le PSVR, avec un poids mieux réparti sur l'avant et l'arrière, pour un meilleur confort. Parmi les technologies embarquées, nous retrouverons de l'eye tracking permettant le suivi des yeux (et probablement du foveated rendering afin d'économiser les ressources graphiques), ainsi que du face tracking pour capturer en temps réel les mouvements et expressions du visage. Ces deux technologies combinées permettront de rendre les interactions sociales beaucoup plus crédibles et réalistes. Mark Zuckerberg cherchant à capitaliser sur la réalité augmentée et la réalité mixte pour son métavers, le casque embarquera des caméras couleur très haute définition, pour des expériences de réalité mixte passthrough de qualité.



Mr Zuckerberg s'étant montré avare sur le sujet, nous n'en savons malheureusement pas plus sur les spécificités techniques du Project Cambria. Rendez-vous l'année prochaine pour en savoir plus !



