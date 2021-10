VIVE Flow : HTC dévoile des lunettes VR confortables pensées pour la relaxation (mais quand même compatibles jeux vidéo)

Entre les autonomes VIVE Focus et les plus poussés VIVE Cosmos et VIVE Pro, HTC a déjà de bons arguments pour séduire les amoureux de réalité virtuelle. Il dévoile aujourd'hui quelque chose de nouveau avec le VIVE Flow, des lunettes VR immersives compatibles avec l'écosystème Viveport.

Plus léger et moins encombrant qu'un casque standard, le VIVE Flow se destine avant tout aux échanges sociaux, à la relaxation et à la gymnastique cérébrale, mais permettra aussi de regarder la télévision et des films en VR. L'accent n'est clairement pas mis sur le gaming, mais une partie des jeux vidéo disponibles sur Viveport sera compatible.



HTC VIVE a dévoilé ce jour le VIVE Flow, ses nouvelles lunettes immersives légères et compactes, qui transportent l'utilisateur dans le lieu et le moment de son choix. Conçues sous le signe du confort et de la mobilité, les lunettes VIVE Flow aident à profiter d'un moment de sérénité et de bien-être n'importe quand, notamment pour pratiquer diverses activités : Méditer avec des applications telles que TRIPP ou faire une promenade panoramique et immersive sur la Route 66 avec la série originale de MyndVR : A Road to Remember.

Regarder la TV ou des films en VR sur son propre écran de cinéma.

Stimuler ses neurones en s'adonnant à des applications de gymnastique cérébrale.

Collaborer et réaliser des échanges sociaux avec des collègues et amis via VIVE Sync. Disponibles en novembre prochain, les lunettes VIVE Flow ont vocation à aider à se détendre et se divertir au quotidien, pour tenir le rythme lors des journées trépidantes. « Avec le VIVE Flow, HTC fait prendre une nouvelle direction à la technologie, en se focalisant non plus sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on ressent. Prendre soin de soi est devenu une priorité ces dernières années, pour échapper au stress subi par des millions de personnes au quotidien. Il n'a jamais été aussi important de s'échapper pour se relaxer. Le VIVE Flow est l'outil parfait pour s'évader en se plongeant dans l'ambiance idéale », explique Cher Wang, présidente et CEO de HTC. « La méditation, les étirements, les exercices de gymnastique cérébrale, le visionnage de votre programme préféré ou encore une sortie entre amis ou collègues en VR avec VIVE Sync, seront encore plus efficaces avec ces lunettes poids plume et compactes. Le VIVE Flow représente une nouvelle évolution technologique, au cœur d'une approche plus globale pour vivre mieux. » Nanea Reeves, CEO de l'application leader de méditation et de bien-être TRIPP, de compléter : « La relaxation n'a pas le même sens d'une personne à l'autre. Chacun de nous doit trouver ses propres axes de détente, que cela passe par la méditation, le visionnage de vidéos ou le jeu. HTC l'a bien compris, en imaginant insérer la VR de sorte à améliorer l'état émotionnel et mental des consommateurs. Je m'en réjouis à titre personnel, comme tous les membres de l'équipe TRIPP. » Se laisser porter Même les jours où l'agenda est le plus chargé, il est toujours facile de trouver un moment pour méditer, se divertir ou maintenir sa productivité à l'aide des lunettes VIVE Flow, conçues avec la dimension du lifestyle en tête. Avec elles, l'utilisateur pourra: Vivre de nombreuses expériences immersives via la boutique en ligne de Viveport, à tout moment et partout, en transformant son smartphone Android en contrôleur pour l'occasion.

Se connecter sans fil à son smartphone Android 5G pour visionner des programmes TV et autres contenus proposés par ses plateformes préférées.

Retrouver des collègues et amis via VIVE Sync dans des environnements virtuels au très grand réalisme. La portabilité et la puissance en duo Conçus pour s'intégrer naturellement dans votre quotidien, les VIVE Flow pèsent 189 g. Les deux branches de la monture et le coussinet pour encore plus d'immersion, sont escamotables pour être facilement transportables. Le VIVE Flow s'adapte à toutes les formes et tailles de crâne. Le coussinet avant (visage) est inspiré de celui du casque plébiscité VIVE Focus 3 ; ce dernier est facile à mettre en place et à retirer lorsqu'on souhaite prêter ses lunettes. Le VIVE Flow dispose également d'un système intégré de réglage de la dioptrie pour profiter d'une vision parfaitement nette. L'air chaud généré par le visage est automatiquement aspiré, pour rester à l'aise tout au long de la journée. Côté technique, les VIVE Flow donnent accès à de nouveaux mondes avec un degré d'immersion jamais vu en mobilité. Le champ de vision à 100° permet de s'évader en qualité HD cinéma, associé à une résolution 3.2 K et à un taux de rafraîchissement de 75 Hz gage de fluidité. Avec le son spatial 3D, le VIVE Flow offre un environnement audio immersif et peut aussi être combiné à des écouteurs externes Bluetooth. Des contenus propices à la relaxation HTC VIVE a profité du lancement du VIVE Flow pour dévoiler sa nouvelle formule d'abonnement à Viveport. Moyennant 5,99€ par mois, ce forfait donne accès en illimité à un catalogue étendu d'applications immersives couvrant les thématiques du bien-être, de la gymnastique cérébrale, la productivité, les jeux, ainsi que des contenus exclusifs, par exemple une salle Lo-Fi pensée sur le modèle d'un café accueillant et chaleureux. Prix, accessoires et disponibilité Les lunettes VIVE Flow sont fournies avec leur étui assorti, pour se déplacer avec une tranquillité d'esprit totale. Un chargeur de poche VIVE compact mais puissant (10 000 mAh) est disponible à l'achat séparément, pour offrir plus d'autonomie lorsque les journées sont particulièrement longues. Le VIVE Flow est accessible au prix de 549 € sur https://www.vive.com/vive-flow, ainsi que dans le réseau de revendeurs à travers le monde. Elles seront disponibles en précommande à partir du 14 octobre dans le monde entier. Pour chaque précommande enregistrée, un lot de 7 contenus différents sera offert gracieusement. Le VIVE Flow seront disponibles dans les points de vente à partir de novembre.

Comme vous venez de le lire, le VIVE Flow sera disponible courant novembre au prix onéreux de 549 € et peut d'ores et déjà être précommandé depuis le monde entier. Le HTC VIVE Pro 2 est lui proposé à partir de 799 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : DOSSIER HTC, déjà 5 ans de VR : retour sur les plus grands moments du VIVE au VIVE Cosmos