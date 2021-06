HTC VIVE Focus 3 : les précommandes du casque VR sont ouvertes

HTC a présenté en détail son VIVE Focus 3 le mois dernier, un casque en réalité virtuelle autonome, mais qui ne s'adresse pas du tout au même public que l'Oculus Quest 2. Le constructeur vise ici le marché des professionnels, et bien évidemment, le prix s'en ressent, avec ou sans les taxes.

Le VIVE Focus 3 embarque pour rappel un Qualcomm Snapdragon XR2 pour des performances du CPU et du GPU deux fois supérieures au VIVE Focus, et il traite l'IA 11 fois plus rapidement. Le casque VR permet d'afficher de la 5K avec double affichage de pointe 2,5 K, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz et un champ de vision de 120°. Les utilisateurs retrouveront un nouveau strap pour une meilleure répartition du poids sur la tête, une batterie échangeable incurvée qui se remplace en quelques secondes et un poids 20 % plus léger qu'avec du plastique grâce à un alliage en magnésium. L'écart pupillaire est évidemment réglable et le casque dispose d'un bouton à dégagement rapide et des coussins magnétiques à l'avant comme à l'arrière. La partie audio est assurée par de nouvelles enceintes pour un son immersif sans contact avec le crâne de l'utilisateur pour ne pas l'isoler entièrement du monde réel.

Le VIVE Focus 3 a tout pour séduire les professionnels, qui devront quand même débourser 1 180 € hors taxes (1 416 euros TTC) pour s'offrir ce casque VR sur la boutique de HTC. Il sera officiellement lancé le 24 juin prochain, patience.

Lire aussi : VIVE Business : une garantie et des services premium pour le HTC VIVE Focus 3 gratuits pendant 24 mois !