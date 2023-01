Vive XR Elite : présentation et fiche technique du nouveau casque AR/VR ultra léger de HTC

HTC, le constructeur taiwanais, vient d'officialiser la sortie de son nouveau casque VR, le Vive XR Elite. La particularité la plus visible de ce dernier est qu'il est modulaire, c'est à dire qu'il peut se transformer en une paire de lunettes AR/VR avec quelques manipulations très simple. Ce modèle, même s'il semble moins complet et moins puissant, vient se positionner en concurrent direct au Meta Quest Pro en axant sa communication sur la réalité mixte et le côté hybride qui permet d'avoir accès à un catalogue de jeux natifs, à des jeux PCVR et, bien que cela ne soit pas annoncé, exécuter des applications android 2D. Avant de passer à une analyse plus complète, voici déjà sa fiche technique.

Fiche technique HTC Vive XR Elite : Prix : 1399 euros

: 1399 euros Date de sortie : 25 février 2023

: 25 février 2023 Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

: Qualcomm Snapdragon XR2 Mémoire : 12 Go

: 12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Définition écran : 1920x1920 pixels par œil (3840x1920 pixels combinés)

: 1920x1920 pixels par œil (3840x1920 pixels combinés) Taux de rafraîchissement : 90 Hz

: 90 Hz Lentilles : Pancake

: Pancake Champ de vision : jusqu'à 110 degrés

: jusqu'à 110 degrés IPD (écartement interpupillaire) : 54-73 mm

: 54-73 mm Suivi du casque : VIVE Inside-out Tracking (6 DoF Inside-out Tracking) - Espace de jeu recommandé jusqu'à 10x10 m - L'aire de jeu minimale est de 1,5 m x 1,5 m (debout) - Il est possible de jouer assis

: VIVE Inside-out Tracking (6 DoF Inside-out Tracking) - Espace de jeu recommandé jusqu'à 10x10 m - L'aire de jeu minimale est de 1,5 m x 1,5 m (debout) - Il est possible de jouer assis Batterie : Support de batterie 26.6Wh - Amovible et remplaçable à chaud - Léger et rapidement rechargeable avec la chimie Lithium-Polymère Gel - Conçu et moulé avec une courbe ergonomique

: Support de batterie 26.6Wh - Amovible et remplaçable à chaud - Léger et rapidement rechargeable avec la chimie Lithium-Polymère Gel - Conçu et moulé avec une courbe ergonomique Audio : Microphones doubles pour l'annulation de l'écho - Haut-parleurs intégrés

: Microphones doubles pour l'annulation de l'écho - Haut-parleurs intégrés Entrées : Bouton de volume - Bouton allumage

: Bouton de volume - Bouton allumage Connexions : 1 port périphérique USB 3.2 Gen-1 Type-C - 1 port d'alimentation USB 3.2 Gen-1 Type-C - Bluetooth 5.2 + BLE - Wi-Fi 6 + 6E

: 1 port périphérique USB 3.2 Gen-1 Type-C - 1 port d'alimentation USB 3.2 Gen-1 Type-C - Bluetooth 5.2 + BLE - Wi-Fi 6 + 6E Capteurs : 4 caméras de suivi - Caméra RVB 16 MP - Capteur de profondeur - Capteur G - Gyroscope - Capteur de proximité

Des contrôleurs empruntés au Vive Focus 3 ?





Le Vive XR Elite est livré avec les deux mêmes contrôleurs que le Vive Focus 3. Ils sont légers, agréables en mains mais ne sont pas au niveaux de ceux du Meta Quest Pro qui envoient du lourd en retour haptique et aussi du côté du suivi dans un univers très lumineux. Ils offrent une autonomie d'une quinzaine d'heures (presque le double de ceux du Meta Quest Pro) et se rechargent grâce aux câbles USB Type C inclus.

Fiche technique Contrôleurs : Suivi des manettes : Capteurs à effet Hall sur les boutons Trigger et Grip - Capteurs capacitifs sur la gâchette, le joystick et le repose-pouce - Capteur G - Gyroscope Entrées : Bouton de préhension ergonomique - Bouton de déclenchement analogique - Boutons AB/XY - Boutons système/menu - Joystick

: Bouton de préhension ergonomique - Bouton de déclenchement analogique - Boutons AB/XY - Boutons système/menu - Joystick Batterie : Jusqu'à 15 heures d'autonomie de la batterie - Batterie rechargeable intégrée (chargée via USB-C)







Et il est où le chargeur ?





Du côté du contenu de la boîte, il y a le minimum syndical ou presque car il semble bien qu'il manque le chargeur. Si cela se confirme, cela serait assez mesquin de leur part vu que le prix du casque frise les 1400 euros.

Voici le contenu officiel de la boîte du Vive XR Elite : Casque VIVE XR

Support de batterie

Contrôleur (G)

Contrôleur (D)

2 Dragonnes

Pochette en microfibre

Sangle supérieure

Câble Type-C vers Type-C

2 Câble Type-A vers Type-C

Carte de protection de l'objectif

Documentation (QSG/Guide de sécurité/Carte de garantie)

Analyse rapide :





Comme vous l'avez sans doute vu sur la vidéo ci-dessus, ce casque VR est particulièrement petit et extrêmement léger. De plus, il est possible de retirer complètement le bloc arrière incluant la batterie pour le remplacer par des embouts qui transforment le casque VR en Lunettes VR (Vive Flow boostées), ce qui l'allège encore plus. Il faut alors utiliser une batterie externe pour le faire fonctionner. Le Facecover est amovible et se met ou se retire facilement grâce à un système de fixation aimanté. Côté confort, le HTC Vive XR Elite semble vraiment avoir poussé le curseur vers le haut.

Dans la bête, il y a un Qualcomm XR2 (comme pour le Meta Quest 2 ou le Pico 4) avec une douzaine de gigas de RAM, comme sur le Meta Quest Pro, mais seulement 128 Go de stockage. Dommage, pour le prix, ils auraient pu offrir 256 Go de base. L'aération semble correcte et les grilles de circulation d'air suffisament conséquentes. La vue a été chouchoutée avec un réglage de l'écartement interpupillaire plus grand que la moyenne (54-73 contre 58-72 globalement). Les petites et les grosses têtes apprécieront. Cerise sur le gâteau, il y a aussi un réglage permettant d'ajuster la vision de chaque oeil à sa vue (dioptrie). Les lentilles sont de type Pancake et, malgré l'annonce de 110° de FOV, le ressenti des gens l'ayant testé sur place semble pluitôt être du « comme le Quest 2 ». A suivre.

Le son est diffusé via des haut-parleurs inclus dans les branches (strap) et il n'y a pas de port jack pour y brancher un casque audio. Il faudra donc trouver des écouteurs bluetooth et espérer qu'il n'y ait pas trop de latence. Le passthrought semble être de bonne qualité et offre une vision couleur de l'environnement réel. grâce à une Caméra RVB de 16 MP. A noter, il y a quatre caméras pour assurer le suivi et un capteur de profondeur pour que le Vive XR Elite puisse mieux appréhender le relief dans l'espace de jeu. Si le suivi des mains est fonctionnel, celui de la face et des yeux sera disponible ultérieurement en option payante. Dommage.

Côté software, le Vive XR Elite devrait avoir une centaine de titres dédiés à la sortie, le 25 février prochain. Si HTC a réussi à convaincre les développeurs, comme l'a fait Pico pour le Pico 4, de porter leurs jeux sur le Vive XR Elite, il pourrait bien arriver à séduire bon nombre d'utilisateurs gamers mais Meta reste bien en avance en quantité et exclusivités dans ce domaine. Mais bon, le nouveau bébé du constructeur taiwanais vise surtout le marché du PCVR (SteamVR, Viveport, Oculus Rift via Revive) et il est possible d'y jouer via l'utilitaire de streaming sans fil maison ou, et c'est une bonne nouvelle, via Virtual Desktop qui sera disponible à la sortie. Il est dommage, cependant, qu'il n'y ait pas d'option cablée disponible - avec un port DP, par exemple - pour ceux qui auraient voulu profiter d'une qualité maximum avec leurs jeux de simulation ou autres.

Au final, le HTC Vive XR Elite a de quoi plaire mais il est à un prix (1399 euros) qui ne le met pas à la portée de toutes les bourses. Certes, au premier abord il est moins cher que son concurrent direct, le Meta Quest Pro, mais il n'a pas, en standard, le tracking des yeux et de la face. De plus, HTC a choisi le pire moment de l'année pour sortir son casque, c'est à dire trois jours après la sortie du PSVR 2. Autant dire que l'espace médiatique sera « PlayStation » à ce moment là et qu'il sera difficile pour eux de se faire voir. De notre côté, nous devrions recevoir le casque le 25 février et vous donner un avis dans la foulée.