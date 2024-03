BON PLAN HTC : VIVE XR Elite, VIVE PRO 2 et VIVE PRO 2 Full Kit en PROMOTION !

HTC, un peu invisible sur le marché grand public depuis un certain temps, semble vouloir reprendre du poil de la bête et, en plus d'avoir fait une proposition incroyable aux développeurs, propose des offres tarifaires exceptionnelles pour ses casques VIVE PRO 2, VIVE PRO 2 Full Kit et VIVE XR Elite. Ainsi, selon le modèle choisi, vous pourrez bénéficier d'entre 300 à 500 euros de remise !

VIVE XR Elite - Casque de réalité Mixte Casque de réalité mixte tout-en-un, qui allie à la fois les capacités nécessaires pour la réalité mixte (MR) et la réalité virtuelle (VR), le VIVE XR Elite est un casque puissant. Compact et léger, son design modulaire élégant lui permet de se transformer en une paire de lunettes immersives portables. Polyvalent, le VIVE XR Elite est parfait pour les jeux, le fitness, le travail et bien plus encore. A partir du 18 mars et jusqu’au 14 avril 2024, le casque VIVE XR Elite (1 HMD, 2 contrôleurs, 2 coussinets de branche pour le mode lunettes) est à 1 099 € au lieu de 1 399 €, soit une remise immédiate de 300 € à l’achat sur le site officiel. Au cours de la même période, HTC propose également une remise supplémentaire sur le VIVE XR Elite chez certains détaillants. Pour tout achat chez LDLC, topachat, materiel.net et Amazon, le casque VIVE XR Elite est à 999 € au lieu de 1 399 €, soit une remise immédiate de 400 €. HTC VIVE Pro 2 seul et Full Kit Doté d’une série de fonctionnalités nettes, précises et immersives, le HTC VIVE Pro 2 permet de tirer le meilleur parti des expériences VR. Équipé de visuels 5K, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un large champ de vision, les utilisateurs peuvent facilement s’immerger dans des visuels next-gen. À partir du 18 mars et jusqu’au 14 avril 2024, le kit complet VIVE Pro 2 (qui comprend 1 HMD, 2 contrôleurs et 2 stations de base) est à 999 € au lieu de 1 499 €, soit une remise immédiate de 500 €. Le casque VIVE Pro 2 seul est 549 € au lieu de 849 €, soit une remise immédiate de 300 €.

Si vous avez besoin d'équiper votre salle de réalité virtuelle, votre collectivité ou que vous vouliez simplement, à titre personnel, vous faire plaisir avec l'un des casques de chez HTC, il semble que cela soit le bon moment.