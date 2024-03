VIVEPORT by HTC : une proposition INCROYABLE aux développeurs !

VIVEPORT by HTC VIVE est une plateforme de distribution de jeux et d'applications pour la réalité étendue (XR). Développée par HTC Corporation, elle propose une large gamme de jeux et des applications, pour les utilisateurs de réalité virtuelle (VR) et mixte (MR). Il y est possible d'acheter ses jeux, comme sur les autres plateformes du genre (Meta, SteamVR...) mais aussi, et c'est unique dans le domaine de la XR, d'y prendre un abonnement donnant accès à des centaines de jeux librement.

VIVEPORT by HTC VIVE a donc annoncé aujourd'hui une augmentation importante de la part des revenus des développeurs lors de la Game Developers Conference (GDC) à San Francisco. À partir du 1er avril 2024 pour les nouveaux contenus et rétroactivement à partir du 1er mars pour les titres existants, les développeurs bénéficieront d'une part de 90 % des revenus des ventes d'achats uniques sur la plateforme, pour PCVR ou VIVE XR Elite. L'objectif de cette démarche est de garantir une rémunération plus avantageuse aux créateurs de contenu XR par rapport à d'autres plateformes, tout en stimulant la croissance économique de la réalité virtuelle et mixte chez HTC.

Les développeurs peuvent en savoir plus sur la soumission de leurs titres à VIVEPORT à l'adresse suivante : https://www.viveport.com/submit

« Les développeurs sont le cœur de l'écosystème XR - lorsqu'ils prospèrent, c'est toute l'industrie qui prospère », a déclaré Joseph Lin, Directeur Général de VIVEPORT. « C'est pourquoi nous introduisons une généreuse part de revenus de 90 % sur les achats d'applications et de jeux sur le store VIVEPORT pour les développeurs afin d'accélérer leur croissance. En mettant plus de ressources directement entre les mains des créateurs, nous nous assurons que VIVEPORT est moteur de la croissance de la communauté XR. »

Avec cette belle motivation pour les développeurs et les énormes remises proposées jusqu'au 14 avril prochain, il semble clair que HTC vise à attirer un peu plus de monde dans son écosytème. Remplir le store d'applications (ludiques ou pas) et baisser le prix pour attirer le grand public ou encore des professionnels avec un budget limité est une bonne stratégie mais la lutte va être difficile face à Meta et ses Quest 3 bien plus abordables. Il ne faut pas, non plus, oublier les futurs modèles de Google/Samsung et de Meta/LG vont venir jouer sur les plate-bandes du constructeur Taiwanais et ceci explique que HTC lance cette offensive commerciale. A suivre !