BON PLAN : Viveport Infinity à -15 % avec 2 excellents jeux offerts pour le Black Friday!

Viveport Infinity est une excellente porte d'entrée pour le monde PC VR. Une dizaine d'euros par mois vous permet de bénéficier d'une centaine de titres et d'applications, allant du petit jeu indépendant au AAA. Voici que le service nous régale à présent à l'occasion du Black Friday, nous permettant d'en bénéficier avec une remise à la souscription et avec deux jeux offerts.

Into The Radius et Song in the Smoke vous seront offerts pour toute souscription entre le 17 et le 30 novembre. Petit rappel, les jeux offerts pourront être joués même après un désabonnement. Into the Radius est un très bon FPS de survie, si vous avez aimé la série des Stalker, vous serez tout bonnement conquis (nous vous l'avions d'ailleurs présenté en live). Song in the Smoke est dans la même veine, bien que dans un environnement différent : la jungle. Attention, ce dernier n'est plus inclus dans l'abonnement Viveport donc profitez-en, car ce sera la seule façon de l'obtenir !

Au niveau des abonnements, la ristourne est intéressante, comptez économiser -15 % sur l'offre annuelle, ce qui vous fera dépenser 8,40 € par mois au lieu des 9,99 € habituels. Nous vous conseillons d'ailleurs cette formule d'abonnement puisqu'elle vous permettra d'obtenir plus de jeux (certains gros titres sont réservés à ceux qui la prennent). Attention toutefois, vous ne pourrez résilier qu'une fois la date anniversaire passée, autrement dit, vous vous engagez sur un an. Si vous choisissez de vous abonner par mois, vous paierez le même prix que d'habitude (14,99 €) avec à la clé un coupon permettant de bénéficier d'un mois à -77 % et l'obtention des deux jeux cités précédemment.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).