BON PLAN sur le HTC Vive Pro : Half-Life: Alyx et 2 mois de Viveport Infinity offerts pour l'achat d'un Full Kit

HTC vient de lancer une nouvelle offre concernant son Vive Pro ! Pour l'achat d'un Full Kit incluant le casque de réalité virtuelle, des stations de base et des manettes, le constructeur offre une copie numérique de Half-Life: Alyx, ainsi que deux mois d'abonnement à Viveport Infinity.

Dévoilé en novembre 2019 et lancé en mars dernier uniquement sur PC, Half-Life: Alyx a déjà séduit de nombreux joueurs sur ordinateurs et a causé une rupture de stocks du Valve Index. HTC en profite donc pour mettre en avant son Full Kit du Vive Pro, avec « un casque Vive Pro, une link box, un câble DisplayPort, un câble USB 3.0, des adaptateurs secteur, deux contrôleurs et deux stations de base 2.0 ». Graham Wheeler, directeur général de HTC Vive Europe, commente :

HTC Vive Pro Complete Edition

HTC Vive Pro Complete Edition

Le Vive Pro a été conçu pour offrir la meilleure qualité visuelle et graphique du marché. Nous entendons faire vivre l'expérience de VR la plus immersive qui soit avec tous nos produits VIVE, que nous améliorons inlassablement en prenant en compte les commentaires de nos clients dans un souci d'innovation continue. En réunissant le jeu Half-Life: Alyx et notre Vive Pro Full Kit, nous offrons deux expériences de VR exceptionnelles, accessibles dans un même pack.

Le HTC Vive Pro Full Kit est à retrouver chez les revendeurs habituels (Fnac, Boulanger, LDLC, Materiel.net, Cybertek) ou directement sur le site du constructeur, et l'offre incluant Half-Life: Alyx est valable jusqu'au 25 mai prochain.