BON PLAN : Viveport Infinity à 2,5 € par mois pendant un an

Si vous avez un casque de réalité virtuelle, et plus particulièrement un HTC Vive, vous connaissez sans doute déjà Viveport Infinity. Le service propose d'accéder à des centaines de jeux et expérience contre un abonnement de 14,99 € par mois ou 119,88 € pour une année entière, soit 9,99 € par mois. Mais pour inciter les gens à rester chez eux en cette période de confinement, HTC lance une offre qu'il est difficile de refuser.

2,5 € par mois, c'est le prix actuellement de Viveport Infinity si vous décidez de prendre un abonnement d'un an complet, soit 30 € pour 12 mois, une réduction de -75 %. L'offre est à retrouver sur le site du service de HTC Vive jusqu'au 19 avril prochain, il ne faut donc pas trop tarder avant de craquer. Le fabricant précise que pendant les prochaines semaines, d'autres offres seront proposées, mais elles risquent d'être un peu moins alléchantes.

Pour rappel, Viveport Infinity est pensé pour les HTC Vive mais fonctionne également très bien avec les autres casques de réalité virtuelle comme les Oculus Rift, et le Valve Index.