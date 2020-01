HTC Vive Pro : le casque VR baisse de prix, à 659 € seulement

Pour les passionnés de réalité virtuelle, rien ne vaut un bon casque, mais il faut y mettre le prix. Le HTC Vive Pro était sorti au prix de 879 €, rien que pour le casque, et le Starter Kit avoisinait les 1 399 €, avec cette fois des manettes et des capteurs 1.0.

Eh bien, le constructeur revoir ses prix de vente à la baisse, et le HTC Vive Pro ne coûte désormais plus que 659 €. Pour avoir tous les accessoires nécessaires pour se lancer dans la réalité virtuelle, il faut cependant opter pour le Starter Kit, qui est vendu maintenant contre 999 €. HTC propose également un Full Kit avec deux stations de base SteamVR 2.0 et deux contrôleurs contre 1 199 €. Le constructeur en profite pour rappeler la fiche technique de son casque de réalité virtuelle :

Haute résolution : 1440 x 1600 pixels par oeil (2880 x 1600 pixels combinés) offerts par le double écran OLED ;

Son immersif haut de gamme : outre la qualité sur le plan graphique, la VR nécessite des performances audio à la hauteur pour que l'expérience ait un fort impact. C'est pour cela que le casque Vive Pro comporte des écouteurs certifiés High-Res et 3D, afin de profiter pleinement d'un espace sonore intense et riche ;

Double microphone : le Vive dispose de deux microphones équipés de la fonction d'annulation active du bruit, gage d'un son cristallin pour les jeux comme pour les expériences virtuelles sociales ;

Environnement de jeu étendu : encore plus d'espace et de liberté de mouvement pour profiter des mondes virtuels. Le Vive Pro Full Kit inclut des stations de base SteamVR 2.0 et des contrôleurs de nouvelle génération qui permettent de vivre des aventures incroyables en position assise et debout, mais aussi en se déplaçant sur une superficie maximale de 100 m² ;

Confort : conçu pour être totalement ergonomique, le Vive Pro offre un confort remarquable qui lui permet de se faire oublier pour prolonger l'expérience. Il convient à différentes circonférences de tête, plusieurs types de vision et peut même être porté avec des lunettes.

Le Vive Pro seul ou en kit est disponible sur le site de HTC, avec six mois d'abonnement à VivePort Infinity offert.

