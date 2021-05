UNBOXING HTC VIVE PRO 2 : nos photos maison du casque VR qui pousse les curseurs vers le haut !

Annoncé lors de la VIVECON 2021, le 11 mai dernier, le HTC VIVE Pro 2 offre des caractéristiques qui sont assez impressionnantes. Nous venons juste de recevoir un exemplaire de prêt pour que nous puissions le tester avant sa mise en vente officielle, le 4 juin prochain. Nous vous vous en parlerons très vite via un article sur nos premières impressions, puis un test complet après l'avoir torturé dans tous les sens. Nous vous donnons aussi rendez-vous ce soir à 21h00, sur notre chaîne YouTube, pour une vidéo où nous déballerons, installerons et testerons le casque VR en direct live. Ambiance et fails garantis.

Nous avons donc reçu un review pack comprenant le casque VR HTC VIVE Pro 2, deux Stations de base et deux contrôleurs v2.0. En plus de cela, dans la boîte, il y a les trois alimentations nécessaires (deux pour les caméras de tracking, une pour le casque), les deux chargeurs USB pour les contrôleurs, les câbles DP et USB pour le casque, la base de connexion, les notices, une chiffonnette et deux clips venant boucher les trous qui restent si jamais vous vous décidiez de retirer les écouteurs intégrés. À noter, il y a de nombreux sachets en plastique à usage unique assez inutiles.

Vous trouverez, à la page suivante, toutes les photos que nous avons prises lors de son déballage.

Le HTC VIVE Pro 2 est vendu seul au prix promotionnel de 739 € pour ceux qui sont déjà équipés avec des Stations de base SteamVR v1.0 ou v2.0 et sera disponible à partir du 4 juin 2021. Pour ceux qui voudraient se lancer pour la première fois avec HTC, le pack complet comprenant le casque VR, deux Stations de base v2.0 et deux contrôleurs v2.0 est vendu à 1 399 € et sera disponible à partir du 4 août 2021. Vous pouvez profiter de 60 € de remise en vous inscrivant à la newsletter de HTC sur le site officiel VIVE en passant une précommande avec le 31 mai.