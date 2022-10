Viveport Infinity : Ancient Dungeon est offert pour les abonnés !

Nous en parlions auparavant dans un article dédié, Viveport Infinity continue de nous abreuver de cadeaux. En ce moment, c'est l'excellent Ancient Dungeon qui est offert pour les abonnés.

Pour l'ajouter à votre bibliothèque, rien de plus simple, vous devez être abonné à Viveport Infinity et vous rendre sur la page du jeu, un bouton « Ajouter à votre bibliothèque » apparaîtra alors et il vous suffira de cliquer dessus. Attention toutefois, l'offre se termine le 2 novembre 2022.

Sachez qu'il s'agit d'un jeu offert, si vous résiliez votre abonnement, il vous sera toujours possible d'y jouer et de le retélécharger. Et si vous ne savez pas ce qu'est Ancient Dungeon, il s'agit d'un Dungeon Crawler avec des décors minecraftiens où vous passer de donjon en donjon pour améliorer votre personnage et équipement, tout en collectant tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre l'aventure.

Ancient Dungeon a d'ailleurs été testé en live par notre MagiXien préféré :

