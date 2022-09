Viveport Infinity : le Netflix de la VR fête sa 6e année et nous régale en cadeaux !

Viveport Infinity nous avait déjà régalés durant le mois de juillet en offrant les excellents jeux que sont Vermillion et Kayak VR, et, bien avant ça, Wanderer et Ultrawings 2. Pour le 6ᵉ anniversaire de la plateforme, il est peut-être tant pour vous de franchir le pas.

Pour ceux qui ne le sauraient pas ou débutent simplement dans le monde PC VR, il existe un équivalent du Xbox Game Pass ou du PlayStation Plus pour jouer en VR avec son PC gamer. Cela se traduit par un abonnement à 9,99 € par mois qui vous permet d'accéder à un catalogue de jeux PC VR. Et cela va de l'indépendant au AAA, sans compter les applications et courts-métrages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs lire notre article explicatif ici ou voir notre live YouTube là.

Cela fait de nombreux mois que VIVE nous offre des titres, et en parlant d'offrir, comprenez par là que les jeux continueront d'être dans votre bibliothèque même dans le cas d'une résiliation. Actuellement, tous les 3 mois environ, VIVE chouchoute les anciens et nouveaux clients avec des titres qui n'ont rien à prouver, une aubaine pour ceux qui seraient tentés d'économiser. En effet, votre abonnement sert non seulement à pouvoir jouer à de nombreux titres, mais également à ne pas payer vos jeux récents au prix fort.

En effet, lorsqu'une nouvelle production sort, la force de VIVE est de nous rappeler qu'il sera sûrement ajouté au catalogue d'ici peu, nous permettant de ne pas avoir à l'acheter par accident alors que celui-ci sera possiblement compris ou offert dans l'abonnement. Cerise sur le gâteau, VIVE offre souvent 1 mois supplémentaire à chaque évènement, soyez vigilant !

Présentement, l'offre de VIVE est alléchante (voir lien), les abonnés annuels pourront recevoir gratuitement et à vie After the Fall et Ultrawings 2, et pour ceux qui souhaiteraient tester la solution au mois, vous recevrez uniquement une clé pour Ultrawings 2 ainsi qu'un mois offert.

En bonus, mais sincèrement dispensable, vous pouvez partager le lien de votre titre préféré (After the Fall ou Ultrawings2) sur gleam.io afin de tenter de gagner une clé pour le jeu anecdotique qu'est Drunk'N Bar Fight.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.