Viveport Infinity : le Netflix de la VR offre deux bons jeux à vie et 10 % de remise sur l'abonnement annuel qui donne accès à plus de 1000 titres !

Si Steam (Valve) et l'Oculus Store (Facebook) sont les boutiques en ligne les plus connues pour acheter des jeux en réalité virtuelle, Viveport (HTC) mérite l'attention car non seulement il est souvent possible d'y trouver des jeux moins chers, mais son offre Viveport Inifinity, qui permet d'accéder à une énorme bibliothèque de 1400 applications et jeux via un abonnement, est vraiment intéressante. Pour rappel, pour pouvoir en profiter, il faut avoir un PC capable de supporter des jeux en VR et un casque HTC VIVE/Vive Pro/Vive Cosmos, Oculus Rift/Rift S, Oculus Quest 1|2 avec Link, Valve Index, Pimax ou un modèle de la gamme Windows Mixed Reality comme le HP Reverb G2.

Jusqu'au 4 janvier, il y a donc une offre sympathique qui permet d'avoir 10 % de remise sur le prix annuel de l'abonnement et, en prime, deux jeux offerts à vie : Phasmophobia et The Walking Dead: Saints & Sinners (d'une valeur de 46 €). Ce seront donc 107,88 € qui seront débités au lieu de 119,88 €, ce qui revient à 7,99 € par mois (contre 8,99 €). De plus, même si le but n'est pas d'acheter, il y a souvent des offres d'achat définitif à des prix vraiment bas comme, par exemple, Moss qui est affiché à 12,50 € au lieu de 24,99 € en temps normal.

L'offre Viveport Infinity Holiday 2020 est donc disponible jusqu'au 4 janvier prochain. Ne loupez pas le coche si vous avez un PC permettant de faire tourner la VR et un casque compatible, comme l'Oculus Quest 2.