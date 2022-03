TEST Wanderer : une histoire de voyages dans le temps énigmatique

Une histoire de voyage dans le temps

Si l'univers PCVR compte bien quelques pépites, Half-Life Alix a redéfini les critères des AAA. C'est fort de ce constat que les studios Oddboy et M-Theory nous présentent aujourd'hui en collaboration leur définition du jeu d'aventure et d'enquête dans une passionnante odyssée à travers le temps. Notre histoire débute lors que le personnage principal que nous incarnons, Asher, est happé dans un Boston post-apocalyptique où le réchauffement climatique est devenu une réalité. Les rues sont à présent sous l'eau et les quelques humains survivants ont retrouvé, en partie, leur état sauvage. Après quelques péripéties, nous arrivons dans un appartement qui aurait appartenu à notre grand-père. Celui-ci même qui a orchestré notre venu pour nous faire partager les fruits de son travail, le voyage dans le temps. Cet appartement appelé "Sanctuaire", comme nous le découvrons un peu plus tard, sert de quartier général durant notre aventure. Une voix étouffée déchire rapidement le silence pour nous amener à la rencontre d'un objet et assistant vital pour l'aventure, la montre parlante (et parfois cinglante), Samuel.

Nous notons quelques problèmes de hitbox lors de la saisie de certains items...

La première partie du jeu consiste à la visite de ce nouvel environnement ainsi qu'à la compréhension du gameplay en général. Samuel va nous servir de guide dans notre voyage par le biais de ses conseils avisés ou de sous-entendu parfois appuyés. Évidemment, le jeu se prête parfaitement à la VR et chaque action donne lieu à une manipulation instinctive de la part du joueur. Nous notons quelques problèmes de hitbox lors de la saisie de certains items, être à portée suffit cependant pour les attraper grâce à une indication visuelle lorsque nous les pointons (Wanderer peut donc être joué totalement assis sans problème). Pas de problème de cinétose ici, car Wanderer permet de se déplacer par téléportation ou en déplacement libre tout en fournissant de nombreux paramétrages sur les rotations.

Si nous pouvons régler notre position, nous ne pouvons pas affiner la hauteur, dommage. L'appartement fourmille de détails et de choses à manipuler à tel point que, dans les premières minutes, il est possible de se retrouver un peu perdu. Le sanctuaire comprend également bon nombre d'énigmes qui mettent le joueur dans le ton de l'aventure. Il faut dire que dans Wanderer, la plupart des objets peuvent être manipulés et beaucoup ont un même un rôle à jouer. Une fois la visite des lieux terminée et quelques manipulations faites avec l'aide de Samuel, nous voilà prêts à notre première expérience à travers le temps.

Vous avez dit Code Quantum ?

Pour les plus âgés d'entre vous, la série Code Quantum ne vous est surement pas étrangère. Comme dans cette celle-ci, le personnage principal de Wanderer va voyager à travers le temps dans différents lieux et époques en entrant dans la peau d'un protagoniste de la timeline en question. Une fois sur place, débute alors une phase d'exploration et de récupération des différents objets propres à l'époque et qui trouvent parfois leurs utilités dans une autre temporalité. Même si le jeu compte bien quelques phases d'action, elles sont rares et sans grandes difficultés. La mort est une possibilité dans Wanderer, mais elle n'est pas punitive pour autant.

Même si le jeu compte bien quelques phases d'action, elles sont rares et sans grandes difficultés.

Nous sommes alors ramenés par Samuel au sanctuaire où nous reprenons l'aventure juste avant le moment fatidique, nous ne sommes jamais vraiment sous pression. Le jeu n'est jamais oppressant et laisse le temps d'apprécier toute la beauté des paysages, mais aussi la complexité des énigmes. Et autant dire que cotés puzzles, nous sommes servis. Chaque temporalité possède de nombreux casse-têtes propres à l'époque visitée et qui ne peuvent être résolus pour la plupart qu'en agissant ou en visitant d'autres segments du temps. Ils demandent réflexion et une bonne mémoire des lieux visités, car nous pouvons nous retrouver assez facilement bloqué. Même si Wanderer suit une trame narrative définie, il laisse, vers la moitié du jeu, le choix au joueur de décider dans quel ordre il souhaite résoudre les timelines. Même si rester bloqué sur une énigme est possible, nous pouvons compter sur Samuel pour nous aiguiller et nous aider dans notre voyage.

Quelle que soit l'époque que vous allez visiter, vous devez manipuler de multiples objets. Comme nous l'avons souligné plus haut, certains doivent être utilisés dans d'autres époques. C'est ici qu'intervient l'une des capacités les plus importantes de notre montre fétiche, le stockage temporel par résonance. Notre montre et compagnon dispose en effet d'une fonction de stockage qui permet au joueur d'emmener des objets d'une séquence temporelle vers une autre en le glissant sur le cadran. Alors qu'au début, seul un emplacement est disponible, nous pouvons en améliorer le nombre en trouvant des cristaux temporels disséminés dans tous les endroits que nous visiterons. En les utilisant avec la machine adéquate, nous pouvons ainsi augmenter le nombre d'objets transportables (nous regrettons cependant que cela soit limité à cinq maximum). C'est également grâce à Samuel que nous pourrons voyager dans le temps à l'aide de marqueurs temporels prenant la forme d'objets totalement anodins.

Vous trouvez l'apparence de Sam trop classique ? N'hésitez pas à ramasser et ramener les objets les plus divers de vos voyages, car certains peuvent être utilisés pour modifier l'apparence de notre montre préférée. Cet ajout est purement cosmétique et cela n'impacte pas l'aventure, mais il donne une raison de plus de scruter attentivement chaque époque que vous êtes amenés à visiter. En tant que guide, Sam vous apporte par ailleurs le petit coup de pouce pour vous débloquer si vous ne savez plus où aller. En appuyant sur un bouton se trouvant sur la tranche de la montre, le cadran va s'envoler à l'aide d'une hélice et faire le point sur votre progression. C'est également sous cette forme qu'il peut nous aider à résoudre une situation compliquée (comme passer par un conduit pour ouvrir une porte). Il est enfin possible de l'attraper en vol pour le faire interagir avec certains objets se trouvant dans le magnifique environnement qui vous entoure.

Une aventure magnifique et dépaysante

Autant vous le dire tout de suite, les développeurs de Wanderer ont visé haut concernant les graphismes de leur titre. Visuellement, le jeu est magnifique sur PCVR et chaque époque dispose d'une atmosphère riche et unique, fourmillante de détails. Même si quelques rares séquences présentent des textures un peu moins bien finies, pour nous, c'est une réussite graphique. Le jeu a l'intelligence de nous propulser dans des moments importants de notre passé, comme le premier pas sur la Lune, un concert à Woodstock, voire une usine de bombes sous l'Allemagne Nazie. Autant dire que les différentes époques ne laissent pas indifférents. Les textures des objets sont propres et il n'est pas rare de s'arrêter une minute pour observer en détail un objet. Les quelques personnages que nous croisons sont globalement réussis, même si un peu rigide dans leurs mouvements. Les animations faciales ne s'avèrent pas être aussi bien finies, mais restent malgré tout de bonne facture. Les environnements sonores ainsi que le travail sur la musique sont bien maîtrisés et facilitent grandement l'immersion. Petit coup de cœur sur une séquence de concert à Woodstock (dont nous ne vous dirons rien pour ne pas spoiler) qui s'avère vraiment géniale. Le doublage vocal (en anglais, nous vous le rappelons) est de bonne qualité et colle parfaitement à l'ambiance du titre, notamment sur les interventions de Samuel qui a toujours quelque chose à déclarer.

Difficile de résumer le voyage que nous propose Wanderer tellement l'aventure s'avère vaste et prenante. Il faut compter environ 10 heures pour en voir le dénouement, 12/13h pour ceux qui souhaitent tout découvrir et débloquer toutes les apparences de la montre. Nous pouvons peut-être regretter que le fond du scénario ne soit finalement dicté qu'en sous-textes, disséminés à l'aide de cassettes vidéo, de bandes à visionner ou via l'intervention de Samuel. Cependant, c'est pour nous un point fort qui récompense le joueur pour son implication dans l'histoire du jeu. Si vous avez aimé Red Matter (que nous avons testé ici), nous pouvons vous certifier que Wanderer est fait pour vous. Avec son lot d'énigmes toutes différentes, son dépaysement assuré et sa narration aux petits oignons, Wanderer est, pour sûr, l'un des hits VR de 2022 !

Note : actuellement, le jeu n'est localisé qu'en anglais, il bénéficie de sous-titres depuis la dernière MAJ mais ils sont également en anglais... Une version traduite en français semble prévue et pourrait arriver d'ici quelques mois.



Les plus Le principe du voyage dans le temps sans temps de chargement

Des graphismes et un doublage de haute volée

Une durée de vie d'environ 10 heures

Une narration par petite touche qui renforce l'immersion Les moins Pas de VF, même en sous-titres

Les animations de PNJ assez rigides

Un stockage limité à 5 objets obligeant à faire des allers et retours