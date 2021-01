BON PLAN HTC Vive Pro EYE avec caméras de tracking et manettes à 550 € (- 50%) !

DplanetHD Wrote: Je pense que je vais craquer aussi …



Mais je me demande si c’est bien le meilleur casque de VR à acheter aujourd’hui (le plus puissant) quand on possède un PC hdg avec une 3090 TUF ? Je pense que je vais craquer aussi …Mais je me demande si c’est bien le meilleur casque de VR à acheter aujourd’hui (le plus puissant) quand on possède un PC hdg avec une 3090 TUF ?

Alors oui et non :En terme de hardware pure, on est effectivement équivalent avec pas mal d'autre casque haut de gamme.Par contre, en terme de fonction, c'est plus compliqué : le Vive Pro Eye a pour lui la possibilité de passer en sans fil (moyennant une extension à 400€ tout de même), et évidement le Eye Tracking. Par contre, les manettes ne sont clairement pas les meilleures (celle du Valve Index sont largement mieux), et les écrans du HTC sont un peu moins bon que ceux du valve Index. La bonne nouvelle, c'est que les manettes de l'Index sont compatible avec le Vive Pro Eye.Par contre, à ce prix, c'est imbattable. Rien que les Lighthouse valent à elle seules 300€. Les concurrents directs de ce casque sont vendu au double du prix.J'exclue volontairement les casque Oculus car les casques autonomes sont des plateformes très différentes. De plus, le fait de devoir les lier à un compte Facebook est pour moi un argument No Go direct.