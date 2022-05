Project Cambria : le prochain casque de Meta dévoile son potentiel en vidéo

Nous vous en parlions ce matin dans un article, Mark Zuckerberg avait annoncé sur son compte Facebook vouloir dévoiler plus de détails les possibilités de réalité mixte offertes par le prochain casque de Meta, à savoir le Project Cambria.

Ce n'est pas aujourd'hui que nous en saurons plus sur la disponibilité du prochain casque de Meta, ni sur son prix, et encore moins que nous aurons la validation de ses spécificités hardware ni de visuel final du casque. Quoi qu'il en soit, le PDG du groupe avait juste dévoilé son intention de présenter plus en détail les possibilités de réalité mixte offerte par le Project Cambria. Pour rappel, il ne remplacera pas la gamme Quest que nous connaissons tous, mais lorgnera le monde professionnel et serait à même de remplacer éventuellement nos ordinateurs portables, tout en cohabitant avec les prochains Quest qui arriveront d'ici 2023-2024.

Premier aperçu de la réalité mixte sur notre prochain casque nommé Project Cambria. Cette démo a été créée à l'aide de Presence Platform, que nous avons conçue pour aider les développeurs à créer des expériences de réalité mixte qui mélangent les mondes physiques et virtuels. La démo, intitulée The World Beyond sera bientôt disponible sur l'App Lab. C'est encore mieux avec le Passthrough couleur et les autres technologies avancées que nous ajoutons au Project Cambria. Plus de détails bientôt.

Dans cette courte vidéo d'une minute, Mark Zuckerberg chausse donc le Project Cambria et nous fait part des capacités du casque, notamment sa vision du monde réel en couleur et son intégration dans le monde virtuel grâce à la technologie Passthrough, qui n'augure que du bon. Un pas de géant a donc été fait par rapport aux Quest 1 et 2 qui ne proposent aujourd'hui qu'un Passthrough en noir et blanc, et en basse résolution. Celle apportée par les nouvelles caméras offre une finesse d'affichage bien plus généreuse et sans artefacts. Nous avions pu nous essayer à la réalité mixte et en couleurs sur le Varjo XR-3 et le Lynx, notamment, lors de notre escapade au salon Laval Virtual, et il est vrai que c'est un réel confort pour nos yeux et pour l'immersion.

En guise de démonstration, Meta va dès la semaine prochaine sortir sur l'App Lab une expérience démonstrative qui exploite le potentiel de la réalité mixte, compatible en noir et blanc sur les Quest 1 et 2, et en couleur sur le Cambria. Nommée The World Beyond, nous avions déjà pu entrevoir ses possibilités sur Quest dans une vidéo publiée en octobre dernier. L'expérience exploite les plateformes de développement Presence et Insight, deux bibliothèques proposant aux développeurs des outils afin de développer plus facilement et efficacement des expériences de réalité mixte s'adaptant à notre espace physique. À la clé, la possibilité d'interagir avec l'environnement réel et de s'y déplacer en trois dimensions, de le cartographier et de le comprendre (plafond, murs, meubles, sols...), grâce notamment à la fonctionnalité Scene Understanding.

Nul doute qu'avec ces outils de nouvelles expériences verront le jour. En tout cas, Mark Zuckerberg encourage les développeurs en ce sens. Nous trouvons déjà des pépites tirant parti de la réalité mixte, mais il est vrai que le Project Cambria devrait changer la donne.

