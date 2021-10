Oculus Quest 1 et 2 : dans quels stores acheter ses jeux et applications VR ?

La réalité virtuelle est une branche du jeu vidéo à part entière qui propose aujourd'hui pléthore de jeux et expériences de qualité. Cependant, trouver son bonheur n'est pas facile, car il existe de nombreux stores d'applications, qu'ils soient dédiés au monde du PC VR ou à celui du monde natif. À ce petit jeu, les Oculus Quest peuvent vous faire tourner en bourrique, car il s'agit de casques hybrides. Ils permettent d'exécuter des applications natives avec son matériel embarqué, mais aussi celles sur PC une fois branché à celui-ci par un câble ou via Wi-Fi.

Les différents stores d'applications dédiés au monde natif de l'Oculus Quest :

Oculus Quest Store

Il s'agit de la boutique officielle des Oculus Quest. Elle contient, entre autres choses, des exclusivités relatives à la plateforme de Facebook, à la manière de celles que nous trouvons sur les consoles de salon. Tous les jeux et applications présents dans cette boutique ont été testés et certifiés par Oculus afin d'être parfaitement conformes aux exigences qualitatives de la plateforme.

SideQuest

Il s'agit d'une boutique non officielle d'applications de réalité virtuelle dédiée aux Oculus Quest. Sorte de bac à sable pour les développeurs et véritable pied de nez à Facebook, il est une mine d'or pour les joueurs. Nous y trouvons de très nombreuses expériences et de grands jeux en devenir. La particularité de ce store est son caractère non officiel. C'est-à-dire que les expériences qui s'y trouvent ne remplissent pas forcément les standards de qualité d'Oculus et ne sont donc pas certifiées par le constructeur . Les développeurs qui y proposent leurs expériences n'ont ainsi aucune redevance envers Facebook, mais ne profitent pas forcément d'une grande visibilité. Nous y trouvons du bon comme du mauvais. C'est à chacun de faire le tri. L'installation des applications disponibles sur ce store nécessite quelques manipulations pour qu'elles soient chargées sur le casque, comme un compte développeur et un brin de bidouille. Vous trouverez notre tutoriel complet ici. En contrepartie, toute personne utilisant SideQuest engage sa responsabilité en cas de déconvenue ou de dommage survenus sur son casque. Nous tenons à préciser qu'il reste tout à fait légal de passer par cette boutique, elle n'annule en rien la garantie du matériel.

Il s'agit de la petite porte d'entrée vers la boutique officielle Oculus Quest. En pratique, c'est une partie « cachée » où les indépendants déposent leur jeu sans avoir à subir le lourd processus de certification qui permet d'arriver réellement sur le store officiel. De plus, pour les petits studios, l'App Lab est devenu un passage obligé avant de pouvoir faire sa demande pour espérer y arriver. Côté utilisateur, c'est plus pratique que Sidequest, car il n'y a aucune manipulation à faire, les jeux s'installent et s'achètent de la même manière que les jeux « officiels ». Seule contrainte, et pas la moindre, les jeux n'ont aucune visibilité depuis le store ou l'application Oculus et il est impossible de les rechercher où de les trouver sans en connaître le nom précis. C'est pour cela que des sites externes gèrent le référencement et vous pouvez les trouver via l'espace dédié sur SideQuest ou via le site AppLabDB.

Les différents stores d'applications dédiés au monde PC VR :



Sachez qu'un Oculus Quest branché à un PC est reconnu comme un Oculus Rift et exécute le logiciel Oculus PC.

Oculus Rift Store

Il s'agit de la boutique officielle des Oculus Rift . Elle contient entre autres des exclusivités relatives à la plateforme de Facebook, à la manière des exclusivités que nous trouvons sur les consoles de salon. Tous les jeux et applications présents dans cette boutique ont été testés et certifiés par Oculus afin d'être parfaitement conformes aux exigences qualitatives de la plateforme.

Steam

Il s'agit de la boutique Steam telle que vous la connaissez actuellement avec une section dédiée aux expériences en réalité virtuelle. Elle héberge un très grand nombre d'applications et jeux ouverts à tous les casques PC VR du marché contrairement à la boutique de Facebook. C'est l'utilitaire SteamVR qui gère les casques et permet de jouer en réalité virtuelle.



VivePort

Il s'agit d'une boutique proposant, à la manière d'un Netflix ou du Xbox Game Pass, un abonnement payant nommé Infinity donnant le temps de la souscription un accès illimité aux expériences VR du catalogue. Cependant, il est tout à fait possible d'acheter certains titres définitivement, quand d'autres ne sont tout simplement pas disponibles par l'abonnement. Les jeux proposés sont pour la plupart exécutés grâce à l'application SteamVR. Il s'agit d'une boutique proposant, à la manière d'un Netflix ou du Xbox Game Pass,du catalogue. Cependant, il est tout à fait possible d'acheter certains titres définitivement, quand d'autres ne sont tout simplement pas disponibles par l'abonnement. Les jeux proposés sont pour la plupart exécutés grâce à l'application SteamVR.

Epic Game Store

Ce store est loin d'avoir énormément de jeux en VR, mais il y en a quelques-un et surveiller ce qui y arrive ne coûte rien. Les jeux proposés sont exécutés grâce à l'application SteamVR. Ce store est loin d'avoir énormément de jeux en VR, mais il y en a quelques-un et surveiller ce qui y arrive ne coûte rien. Les jeux proposés sont exécutés grâce à l'application SteamVR.



Où dois-je acheter mes jeux VR au final ?

Pour les jeux natifs, la question ne se pose pas vraiment puisque les jeux en version finale sont uniquement disponibles sur le store officiel. L'achat sur l'App Lab permet d'avoir accès à des démos ou des versions en Early Access - dont des jeux complets - sans avoir à bricoler, tandis que SideQuest élargit le catalogue avec encore plus de titres pas tous forcément passionnants, d'ailleurs.

Petit bonus non négligeable, certains jeux achetés sur l'Oculus Quest Store débloquent gratuitement leurs homologues sur l'Oculus Rift Store et inversement. Cela s'appelle le cross-buy. Là aussi, pensez à bien regarder les tarifs proposés, car il arrive que certains jeux soient moins chers sur l'Oculus Quest Store que sur l'Oculus Rift Store et inversement. En prenant le moins cher des deux, vous vous offrez ainsi les deux versions à moindre coût. Vous pouvez retrouver la liste des jeux cross-buy à cette adresse.

Pour les jeux PC VR, le choix est bien plus large et nous retrouvons une grande majorité de jeux disponibles parallèlement sur les différents stores. Cependant, certains titres ne sont pas affichés aux mêmes prix partout. Pensez donc à regarder dans chaque boutique avant de passer à la caisse. Faites-en de même avec les promotions. Si ces dernières sont beaucoup plus fréquentes sur Steam et que de nombreux sites y proposent des clés de jeux à prix réduit, il n'en reste pas moins que VivePort casse parfois les prix de façon assez violente. Notez que normalement, les jeux achetés sur l'Oculus Rift Store ne sont utilisables qu'avec des casques VR Oculus, ce qui pourrait laisser entendre que vous perdrez votre bibliothèque si vous changez de marque de casque. Il n'en est rien - heureusement - grâce à un petit utilitaire nommé Revive qui permet de jouer avec tous les casques VR (SteamVR ou WMR) aux jeux de l'Oculus Rift Store.



En espérant que ce dossier vous a permis de bien comprendre les différentes possibilités qui s'offrent à vous quant à l'achat de jeux VR que ce soit en natif pour les Oculus Quest 1 et 2 ou encore en PC VR. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ici ou via notre Discord. Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.