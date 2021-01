Oculus Quest 1, 2 et Rift S : la liste des jeux cross-buy et une belle astuce pour payer ses jeux moins cher !

La boutique en ligne Oculus propose des jeux pour les Quest (jeux autonomes) et d'autres pour les Rift (jeux PC VR). Ces deux catalogues distincts ont en commun un certain nombre de jeux qui doivent, normalement, être achetés autant de fois que de supports. L'exemple le plus parlant, c'est Beat Saber qui doit être payé deux fois - de même pour les packs de chansons en DLC - si vous en voulez une version pour votre PC et une autre sur votre casque autonome.

Oculus propose une fonctionnalité plus que sympathique, le cross-buy ou, moins sexy en français, « l'achat croisé ». En clair, pour l'achat d'un jeu sur un support, vous obtenez la version sur l'autre gratuitement. Par exemple, si vous achetez la version PC VR de Population: One sur l'Oculus Store Rift, vous obtenez gratuitement la version pour Quest 1 et 2 qui sera téléchargeable sur la boutique Quest et vice-versa.

Actuellement, il y a 114 jeux qui sont disponibles sur PC et en autonome grâce à ce système économique. Cela représente quand même presque la moitié des applications qui existent sur l'Oculus Quest Store. À noter, si les jeux sont communs, les prix sur les deux boutiques ne le sont pas. Un jeu peut être moins cher sur Quest ou l'inverse. De même, un jeu peut être en promotion sur l'un des deux et pas l'autre. Par conséquent, l'astuce consiste à acheter le jeu moins cher, puisqu'il sera disponible sur les deux supports pour le même prix. Via le site officiel, il est très difficile de comparer simplement, mais nous vous proposons, dans notre liste, les liens pour les deux versions de chaque jeu disponible en cross-buy. Ainsi, il vous suffit de les ouvrir tous les deux dans des onglets séparés et de comparer en quelques secondes laquelle est la plus intéressante et de bien surveiller les promotions sur les deux stores.

Cette liste sera mise à jour à chaque sortie de jeu (en général, le jeudi à 19h00).

Liste des jeux cross-buy au 31/01/2021 2MD: VR Football Unleashed (Quest) (Rift) Accounting+ (Quest) (Rift) Acron: Attack of the Squirrels! (Quest) (Rift) Affecté : le manoir (Quest) (Rift)

Angry Birds VR: Isle of Pigs (Quest) (Rift) Apex Construct (Quest) (Rift) Apollo 11 (Quest) (Rift) AUDICA (Quest) (Rift) Audio Trip (Quest) (Rift) Ballista (Quest) (Rift) Battlescar (Quest) (Rift) Bowman (Quest) (Rift) Carte du Ciel (Quest) (Rift) Cave Digger (Quest) (Rift) The Climb (Quest) (Rift) Cloudlands 2 (Quest) (Rift) Color Space (Quest) (Rift) Contractors (Quest) (Rift) Cook-Out (Quest) (Rift) Creed: Rise to Glory (Quest) (Rift) Cubism (Quest) (Rift) The Curious Tale of the Stolen Pets (Quest) (Rift) Dance Central (Quest) (Rift) Dash Dash World (Quest) (Rift) Dead and Buried II (Quest) (Rift) Death Lap (Quest) (Rift) Doctor Who: The Edge Of Time (Quest) (Rift) Down the Rabbit Hole (Quest) (Rift) Dreadhalls (Quest) (Rift) Drop Dead: Dual Strike Edition (Quest) (Rift) Electronauts (Quest) (Rift) Eleven Table Tennis (Quest) (Rift) End Space (Quest) (Rift) Epic Roller Coasters (Quest) (Rift) Espire 1: VR Operative (Quest) (Rift) The Exorcist: Legion VR (Quest) (Rift) Face Your Fears 2 (Quest) (Rift) Fail Factory! (Quest) (Rift) Feu De Camp (Quest) (Rift) FitXR (Quest) Box XR (Rift) Five Nights at Freddy's: Help Wanted (Quest) (Rift) Fruit Ninja (Quest) (Rift) Fujii (Quest) (Rift) Gadgeteer (Quest) (Rift) Gravity Lab (Quest) (Rift) Gravity Sketch (Quest) (Rift) Gun Club VR (Quest) (Rift) Guns'n'Stories: Bulletproof VR (Quest) (Rift) Half + Half (Quest) (Rift) I Expect You To Die (Quest) (Rift) Ironlights (Quest) (Rift) Journey of the Gods (Quest) (Rift) Keep Talking and Nobody Explodes (Quest) (Rift) Knockout League (Quest) (Rift) Last Labyrinth (Quest) (Rift) Layers of Fear VR (Quest) (Rift) Let's Create! Pottery VR (Quest) (Rift) Lies Beneath (Quest) (Rift) Mini Motor Racing X (Quest) (Rift) Multiverse (Quest) (Rift) Ninja Legends (Quest) (Rift) Ocean Rift (Quest) (Rift) OhShape (Quest) (Rift) OrbusVR: Reborn (Quest) (Rift) Path of the Warrior (Quest) (Rift) Phantom: Covert Ops (Quest) (Rift) Pinball FX2 VR (Quest) (Rift) Pistol Whip (Quest) (Rift) Pixel Ripped 1995 (Quest) (Rift) Please, Don't Touch Anything (Quest) (Rift) Population: One (Quest) (Rift) Prison Boss VR (Quest) (Rift) Raccoon Lagoon (Quest) (Rift) Racket Fury: Table Tennis VR (Quest) (Rift) Racket: Nx (Quest) (Rift) Real VR Fishing (Quest) (Rift) Richie's Plank Experience (Quest) (Rift) Robo Recall: Unplugged (Quest) (Rift) The Room VR: A Dark Matter (Quest) (Rift) RUSH (Quest) (Rift) République VR (Quest) (Rift) SculptrVR (Quest) (Rift) Shadow Point (Quest) (Rift) Shooty Fruity (Quest) (Rift) Shooty Skies Overdrive (Quest) (Rift) SOLARIS OFFWORLD COMBAT (Quest) (Rift) Space Pirate Trainer (Quest) (Rift) Spaceteam VR (Quest) (Rift) Sports Scramble (Quest) (Rift) Star Trek: Bridge Crew (Quest) (Rift) SWORDS of GARGANTUA (Quest) (Rift) Synth Riders (Quest) (Rift) The Thrill of the Fight (Quest) (Rift) Thumper (Quest) (Rift) Tilt Brush (Quest) (Rift) Titans of Space + (Quest) (Rift) Tribe XR: DJ in VR (Quest) (Rift) Tsuro - Le Jeu du Sentier (Quest) (Rift) Ultrawings (Quest) (Rift) Until You Fall (Quest) (Rift) Vader Immortal: Episode I (Quest) (Rift) Vader Immortal: Episode II (Quest) (Rift) Vader Immortal: Episode III (Quest) (Rift) Virtual Virtual Reality (Quest) (Rift) VR Karts: Sprint (Quest) (Rift) vSpatial (Quest) (Rift) Walkabout Mini Golf (Quest) (Rift) The Walking Dead: Saints & Sinners (Quest) (Rift) Waltz of the Wizard: Extended Edition (Quest) (Rift) Wands (Quest) (Rift) The Wizards (Quest) (Rift) Wolves in the Walls (Quest) (Rift)

