Le Project Cambria, futur casque VR de Meta, sera dévoilé plus en détail incessamment sous peu !

Le dernier projet officiel de Meta en termes de réalité virtuelle alimente la toile depuis de nombreux mois. Le Project Cambria, de son nom de code, sera dévoilé plus en détail dès aujourd'hui d'après le compte Facebook de Mark Zuckerberg.





Dans son post, le PDG de Meta pose en photo avec le Cambria sur la tête. Il s'agit de l'une des premières photos officielles du futur casque de réalité mixte et autonome de la marque. Ce dernier n'a pas vocation à remplacer la gamme Quest que nous connaissons et qui équipe aujourd'hui une grande partie des utilisateurs en réalité virtuelle, mais plutôt de s'immiscer dans le monde professionnel. À cette fin, il serait à même de remplacer éventuellement nos ordinateurs portables tout en cohabitant avec les prochains Quest qui arriveront d'ici 2023-2024.

Voici donc ce qu'il en ressort :

La technologie de Passthrough couleur de Project Cambria permettra aux développeurs de créer un tout nouveau niveau d'expériences de réalité mixte. Plus de détails à venir demain.

Qu'allons-nous apprendre d'ici quelques heures ? En saurons-nous plus sur les spécificités hardware du produit ? Sur son prix et sa date de sortie ? Nous devrions en tout cas en apprendre plus sur ses capacités Passthrough, c'est-à-dire la technologie de réalité mixte permettant de percevoir et de superposer le monde réel et en couleur avec l'environnement virtuel.

