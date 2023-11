Project 007 ne sera pas Hitman, des infos pour le jeu d'IO Interactive

IO Interactive a plusieurs licences dans son catalogue, mais Hitman est évidemment la plus connue, surtout grâce à la dernière trilogie en date plongeant l'Agent 47 dans d'immenses cartes pour assassiner ses cibles à l'aide de tout un tas d'objets plus ou moins loufoques. Mais le studio danois met 47 de côté pour son Project 007, sous licence officielle James Bond.

Un titre en développement depuis un bon moment, et qui n'est pas prêt de sortir, mais le CEO d'IO Interactive Hakan Abran a quand même lâché quelques mots au magazine Edge. Le Project 007 reste encore mystérieux, mais nous savons déjà que le gameplay sera différent des Hitman, avec une aventure plus scriptée, et le titre devrait être à la troisième personne. Concernant James Bond, Hakan Abran affirme qu'il sera plus proche de Daniel Craig que de Roger Moore, mais le CEO évoque sans doute ici seulement la personnalité de l'agent anglais, car il s'agira d'un personnage virtuel totalement inédit et non basé sur un acteur ayant déjà revêtu le costume de Bond au cinéma. Et surtout, Hakan Abran dévoile que le jeu a été pitché comme « le fantasme ultime de l'espionnage ».

Il faudra encore patienter avant de découvrir davantage de détails concernant Project 007, qui n'a pas de nom, de plateformes ou de date de sortie. Pour rappel, IO Interactive développe également un RPG multijoueur en ligne dans un monde fantastique, le studio danois est bien occupé. Vous pouvez retrouver Hitman: World of Assassination à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.