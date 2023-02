IO Interactive (Hitman) officialise un RPG fantasy multijoueur avec un bel artwork

Surtout connu pour avoir développé les aventures de l'Agent 47, IO Interactive a tourné une page en lançant récemment Hitman: World of Assassination, qui regroupe tout le contenu des trois derniers volets de la franchise. Mais le studio danois a d'autres jeux en développement, dont le Project 007 avec James Bond, mais également un autre titre secret.

Certaines rumeurs mentionnaient le Project Dragon, un jeu de rôle AAA avec des dragons, dans un univers médiéval de fantasy et exclusif aux PC et Xbox. Le studio ne confirme pas cette rumeur, mais il annonce aujourd'hui travailler officiellement sur une nouvelle licence, un RPG multijoueur en ligne dans un monde fantastique.

Cela fait maintenant une décennie que nous avons imaginé pour la première fois créer un nouveau « World of Assassination » pour nos jeux Hitman. Il y a sept ans, nous avons lancé ce monde à ses débuts et l'avons développé pour qu'il comprenne trois jeux complets, de nouveaux modes de jeu passionnants, de nombreux lieux supplémentaires et davantage de cibles. Et plus important encore, cela nous a permis de tisser un lien avec notre communauté qui nous soutient depuis. Nous sommes passés d'une vision forte, à travers de nombreux événements imprévus, à un monde en constante expansion avec la liberté d'approche dans son cœur que nous avons aujourd'hui.

Maintenant, nous le partageons avec vous tous, nous nous lançons dans une nouvelle aventure ! Celle qui élargit notre créativité, nos capacités et, dans un certain sens, notre identité. Nous construisons un nouveau monde, une nouvelle licence - un RPG fantastique en ligne. Un monde et un jeu construits à partir de rien pour divertir les joueurs et se développer pendant de nombreuses années à venir. Cela semble familier, mais en même temps, IOI entreprend un voyage sans précédent.

Pour beaucoup, ce voyage est aussi profondément personnel et a commencé bien avant que nous commencions à créer des jeux pour gagner notre vie - et cela a commencé avec le genre fantastique. Des livres « Défis fantastiques » vous obligeant à choisir votre chemin, seul, contre les sorciers, les lézards et les rois voleurs. À l'unité, la camaraderie, l'agonie et le plaisir trouvés autour de la table. Pour certains, cela signifiait jouer le rôle d'un maître du jeu : en partie conteur, en partie adversaire IA, en partie guide, en partie méchant. Pour tout le monde autour de cette table, cela signifiait de la créativité, de l'imagination, la construction d'un monde ensemble et un objectif commun de créer une expérience de jeu exceptionnelle.

Cette idée – qu'un groupe diversifié d'individus dotés de compétences et de forces différentes peut travailler ensemble et devenir plus que la somme de leurs parties – est ce qui nous inspire. Il inspire le monde fantastique que nous construisons - et il inspire la façon dont nous le construisons. IOI s'étend désormais sur plusieurs studios distincts, de Copenhague et Malmö au nord à la chaleur de Barcelone au sud. Tous les studios participent à la réalisation de tous nos jeux, y compris cette nouvelle entreprise. Des personnes du monde entier aux personnalités et aux compétences diverses se réunissent pour forger un nouveau départ.

Ce n'est que le début de notre voyage dans ce nouveau monde que nous créons. Nous espérons que vous ressentez la chaleur, le danger, l'unité et le cœur que nous y mettons… Et si vous le faites, nous serions honorés si vous vous joigniez à nous.