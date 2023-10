Hitman : IO Interactive fête ses 25 ans avec le retour d'un opus culte et du contenu dans World of Assassination

IO Interactive a dans son catalogue des jeux comme Kane & Lynch, Mini Ninjas ou encore Freedom Fighters, mais le studio danois est évidemment surtout connu pour Hitman, une franchise culte avec un tueur à gages chauve qui a eu droit à une trilogie ces derniers années, trois titres regroupés dans Hitman: World of Assassination.

Fondé en 1998, IO Interactive fête donc cette année ses 25 ans, et il a décidé de marquer le coup avec du contenu inédit dans Hitman: World of Assassination. Du 13 au 23 octobre, puis du 20 au 30 octobre, les joueurs vont pouvoir découvrir les missions Bad Boy et The Food Critic avec deux nouvelles Cibles Fugitives. En plus de cela, l'évènement The Mills Reverie Halloween fera son retour le 26 octobre, tandis que le défi Codename 47 permettra de débloquer un costume rétro pour l'Agent 47. Enfin, en regardant des streams Twitch du 27 octobre, les joueurs pourront obtenir la skin Purple Streak Suit exclusive. Enfin, la Cible Fugitive de cet automne n'est pas oubliée, les joueurs devront éliminer The Drop, un DJ au physique basé sur celui de Dimitri Vegas, à partir du 27 octobre prochain.

Par ailleurs, IO Interactive pense aux nostalgiques et annonce Hitman: Blood Money Reprisal, une version remastérisée du quatrième opus pour iOS, Android et Nintendo Switch. C'est Feral Interactive qui est en charge du développement, et le titre arrivera « bientôt » sur ces nouvelles plateformes.

Si 47 vous manque, vous pouvez retrouver Hitman: World of Assassination à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.