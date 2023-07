Hitman: World of Assassination, une nouvelle Cible Fugitive basée sur un célèbre DJ en approche

Pour simplifier sa trilogie, IO Interactive a décidé de renommer Hitman 3 en Hitman: World of Assassination et d'y inclure gratuitement une bonne partie du contenu des deux premiers volets. Il a aussi sorti un mode rogue-like appelé Freelancer avec des missions successives à enchaîner en améliorant notre équipement, mais d'ici la fin de l'année, il va revenir à une ancienne passion.



Il vient en effet d'être annoncé qu'une nouvelle Cible Fugitive allait être proposée gratuitement à l'automne 2023, près de 2 ans après la dernière en date. Notre objectif sera cette fois d'éliminer The Drop, « un DJ devenu impresario de la drogue déterminé à contrôler la scène d’une manière ou d’une autre », qui sera encore une fois au cœur d'une quête jouable une seule et unique fois.

La particularité de cette cible, c'est qu'elle est basée sur une célébrité : c'est le DJ et producteur Dimitri Vegas qui prêtera son apparence et sa voix à l'artiste virtuel, et il a d'ailleurs lui-même annoncé la nouvelle avec un teaser diffusé en avant-première lors de son set avec Like Mike à Tomorrowland 2023 ce week-end. Après Nina Kraviz dans Cyberpunk 2077 et The Blessed Madonna, Solomun et consorts dans GTA Online, les producteurs de musique électronique ont décidément la côte dans le monde du jeu vidéo.

« Je suis extrêmement excité de faire partie de l’univers de Hitman », a déclaré Dimitri. « C’est toujours excitant d’être impliqué dans des projets créatifs et j’ai hâte de voir comment tout le monde réagira à mon personnage lorsque la mission sera lancée plus tard cette année. » « Nous sommes ravis de nous associer à Dimitri Vegas pour une toute nouvelle mission Elusive Target dans HITMAN World of Assassination », a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. « Ce sera la première mission Elusive Target que nous avons créée en deux ans et nous sommes très heureux que notre communauté passionnée et les nouveaux venus dans le jeu puissent en profiter gratuitement plus tard cette année dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire d’IO Interactive. »

