GTA Online : The Music Locker sera le nouveau club underground virtuel du Braquage de Cayo Perico, de premiers DJ célèbres confirmés

Déjà avec la mise à jour Nuits Blanches et Marché Noir, GTA Online avait mis les clubs et la musique électronique à l'honneur. Solomun, Tale of Us, Dixon et The Blessed Madonna étaient ainsi passé dans une boîte de nuit virtuelle pour ambiancer nos parties. Le principe avait visiblement été apprécié, car Rockstar Games va remettre le couvert dans le cadre de l'extension Le Braquage de Cayo Perico, qui ne fera pas qu'ajouter une mission jouable en solo ou à plusieurs.

Introducing The Music Locker – Los Santos’ newest underground dance club, soon to be open to the public. Featuring opening resident, @moodymann313 with performances from @keinemusik and Palms Trax coming soon.

Nous serons en effet invités à découvrir The Music Locker, un club underground situé sous le Diamond Casino & Resort. Nous aurons l'occasion d'y entendre des sets de Moodymann, Keinemusik (Rampa, Adam Port et &ME), et de Palms Trax, pour de la house et de la disco dansantes.

GRANDE OUVERTURE Peut-être avez-vous remarqué l'échafaudage et la construction en cours au Diamond, ou si vous écoutez attentivement, vous entendrez peut-être le bruit sourd d'une grosse basse implacable. Enfin, le plus grand club que Los Santos ait jamais vu sera ouvert au public. UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE LA FÊTE Le Music Locker est « underground » de toutes les manières possibles. Il est situé directement sous le Diamond Casino & Resort, pour commencer. Il se prépare également à accueillir une nouvelle vague de DJ de classe mondiale. Si vous êtes prêt à prendre un verre, à trouver un partenaire et à danser toute la nuit, The Music Locker est l'endroit où aller, avec des graphismes époustouflants et un système de son impeccable prêt à fournir des lignes de basse directement à votre colonne vertébrale. UN LINE-UP DE CLASSE MONDIALE La légende de Detroit Moodymann ouvre le club lors de la première semaine, pour passer de la soul, de la techno et du disco de la ville motrice, habilement soutenue par ses danseurs. Plus tard dans la saison, le collectif berlinois Keinemusik emmènera les clubbers dans un voyage sonore, des fêtes sur la plage en plein air aux nuits les plus sombres d'Europe, tandis que Palms Trax se prépare à apporter de la house old-school, du disco varié et exotique et les dernières nouveautés de la scène underground du Royaume-Uni à sa résidence Music Locker plus tard ce mois-ci. TRAITEMENT VIP Le Music Locker sera ouvert à tout le monde, mais les propriétaires d'un Penthouse à The Diamond auront un accès exclusif au service de table dans la section VIP du club. Soyez prêt à partager une table avec l'élite de Los Santos et à renverser des boissons sur des chaussures très chères. Si vous cherchez à faire une pause de Los Santos et à pénétrer dans quelque chose de plus tropical, The Music Locker devrait être la première étape de votre prochaine visite dans la ville.





Rockstar Games nous promet des annonces concernant d'autres DJ dans les semaines à venir, mais aussi pour des stations de radio inédites et de nouvelles musiques pour les existantes. Le Braquage de Cayo Perico est prévu pour le 15 décembre 2020, et est décrit par l'éditeur comme la plus grosse mise à jour de l'histoire du multijoueur de Grand Theft Auto V, que vous pouvez retrouver en Édition Premium Online pour 19,90 € sur Amazon.fr.