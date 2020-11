GTA Online : nouvelles île, armes, chansons et plus encore, l'énorme mise à jour Le Braquage de Cayo Perico détaillée et datée !

Finalement, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir ce que prépare Rockstar Games pour la plus grosse mise à jour de l'histoire de GTA Online. Après le teaser hier, place à une bande-annonce et des détails sur cette extension appelée The Cayo Perico Heist.



Il s'agira d'un braquage d'une ampleur inédite nous demander d'infiltrer Cayo Perico, l'une des îles privées les plus sûres au monde, remplie de forces de sécurité lourdement armées. Seul ou avec jusqu'à trois amis, nous devrons choisir notre équipement et nos outils pour espérer repartir avec le maximum d'argent, œuvres d'art, or et drogue que nous pouvons. L'aventure nous permettra de débloquer des armes et véhicules exclusifs, de découvrir des espaces sociaux originaux pour danser avec de nouveaux DJ de classe mondiale, écouter de nouvelles stations de radio avec plus de 100 chansons supplémentaires, et même de nous faire un QG dans un sous-marin polyvalent et rempli de surprises !

Préparez-vous à infiltrer la base du plus grand trafiquant de drogue du monde sur une île lointaine, dans la mise à jour la plus vaste, la plus audacieuse et la plus intense de Grand Theft Auto Online à ce jour : le Braquage de Cayo Perico. Trouvez un moyen de vous introduire sur Cayo Perico, l'une des îles privées les plus sécurisées du monde. Évitez ou neutralisez les agents de sécurité lourdement armés qui y patrouillent sans relâche, puis échappez-vous avec de précieuses preuves compromettantes et le maximum d'œuvres d'art, d'or ou d'argent sale que vous pouvez transporter. Choisissez vos outils. Choisissez votre approche. Choisissez votre équipe... ou allez-y entièrement en solo. Votre seule obligation : revenir à Los Santos en un seul morceau. Le Braquage de Cayo Perico est la plus grosse aventure de GTA Online à ce jour. Elle propose un nouveau braquage dans un lieu exotique inédit, et une nouvelle approche permettant de réaliser le braquage entièrement en solo ou avec jusqu'à trois autres joueurs. De plus, vous pourrez mettre la main sur des armes tactiques et des véhicules inédits, vous découvrirez un nouveau lieu pour danser et faire la fête avec vos amis et de nouveaux DJ mondialement connus, et vous pourrez écouter plus de 100 nouvelles chansons sur les stations de radio qui viennent d'arriver sur les ondes. Sans oublier que vous pourrez acheter un sous-marin très imposant, très polyvalent et très lourdement armé, qui vous servira de QG et vous réservera plein d'autres surprises. Préparez-vous pour le Braquage de Cayo Perico et ne manquez rien des prochains détails à venir.

Le Braquage de Cayo Perico a déjà sa date de sortie calée au 15 décembre 2020, alors nous n'avons plus qu'à nous armer de patience. Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.