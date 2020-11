GTA Online : un teaser pour la prochaine grosse mise à jour, avec une nouvelle map ?

7 ans après sa sortie initiale, Grand Theft Auto Online va plus que jamais changer de dimension avec la plus grosse mise à jour de son histoire, prévue pour décembre 2020. Nous ne sommes pas encore rentrés dans le dernier mois de l'année, mais Rockstar Games commence déjà le teasing avec quelques secondes de vidéo.

L'extension devrait notamment parler d'un vilain nommé El Rubio, qui semble derrière la mort d'un malheureux personnage sur la plage de Los Santos. Et à en croire l'évocation de l'aéroport local et des indices à peine cryptés dans la séquence, l'enquête devrait nous mener sur une map encore inédite, comme le laissaient déjà penser les rumeurs, mais cela reste à confirmer. Il y a encore très peu de choses à se mettre sous la dent, mais cela devrait éveiller les théories de la communauté.



Mise à jour : À part ça, Rockstar Games a aussi dévoilé les nouveautés de la semaine avec des récompenses doublées ou triplées dans certains modes, des promotions, les résultats du Défi Braquage et d'autres joyeusetés.

Décrochez des récompenses triplées dans toutes les courses terrestres

Lorsqu'on enlève les rampes gigantesques, les loopings et les tubes géants, on ne peut plus compter que sur le talent pour faire la différence. Revenez à l'essentiel cette semaine et gagnez des récompenses triplées dans toutes les courses terrestres jusqu'au 25 novembre.

GTA$ et RP doublés dans les missions Dernier coup de Gerald

Gerald n'est pas du genre très loquace, alors vous feriez mieux d'écouter attentivement s'il vous contacte sur votre iFruit. Votre ami veut tirer sa révérence, et pour ça, il a besoin de votre aide. Qui plus est, il vous paiera généreusement pour vos services : les missions de contact de Gerald rapportent le double de récompenses jusqu'au 25 novembre.

GTA$ et RP triplés dans les missions Sur mon yacht

Passez un coup de fil au capitaine Brendan Darcy pour régler toutes sortes de massacres, en haute mer comme dans la haute société. Aidez le skipper à éteindre des incendies dans un country club, libérez des otages et sauvez votre peau en tirant dans le tas au beau milieu d'une grosse tempête : les six missions Sur mon yacht rapportent triple aux matelots prêts à braver tous les éléments.

GTA$ et RP doublés dans les Épreuves rivalité du Diamond

Le casino héberge plus d'activités criminelles que de tables de jeu et de shots hors de prix de Macbeth. Cette semaine, les joueurs qui foncent tête baissée dans les Épreuves rivalité du Diamond pour rejoindre la bataille dans l'antre du péché repartiront avec des GTA$ et RP doublés.

GTA$ et RP doublés dans Passage en force (remix)

Au lieu d'enfiler votre casque et vos protections pour vous sortir des embouteillages, mettez-vous au volant d'une Panto minuscule et tentez de déjouer les plans de Tezeract ennemies jusqu'à rejoindre la zone d'en-but dans Passage en force (remix). Pour garantir un maximum de carnage, vous gagnerez le double de récompenses jusqu'au 25 novembre. Prêt ? Partez.

Résultat du défi Braquage

Félicitations, la barre des cent milliards de GTA$ a été pulvérisée la semaine dernière : les phases finales de braquages ont rapporté un total de mille milliards de GTA$ ! Pour vous récompenser pour vos efforts collectifs, vous recevrez tous un nouveau véhicule la semaine de la sortie de la prochaine grosse mise à jour de GTA Online en décembre. De plus, tous les participants au défi recevront une médaille d'honneur spéciale.

Et n'oubliez pas de vous reconnecter cette semaine pour récupérer vos 1 000 000 GTA$ bonus pour avoir joué entre le 12 et le 18 novembre.

Masque de hockey à pois bleus gratuit

Les joueurs qui remportent une guerre commerciale cette semaine recevront gratuitement le masque de hockey à pois bleus.

Sur le podium cette semaine : l'Överflöd Autarch

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et bien plus. Sur le podium cette semaine, retrouvez l'Överflöd Autarch, une hypersportive aérodynamique exotique qui a assez de puissance sous le capot pour intimider n'importe quel civil. Mais vous n'êtes pas n'importe quel civil, pas vrai ?

Promotions

Los Santos regorge d'opportunités pour les petits budgets. Cette semaine, les jeunes loups de mer peuvent profiter de 30 % de réduction sur tous les bateaux et les yachts, ainsi que sur les améliorations et modifications de ces derniers. De plus, des véhicules puissants et les armes laser sont en promotion. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.