GTA Online : 1 000 000 GTA$ offerts, un Défi Braquage commun à toute la communauté et plus cette semaine

En attendant la grosse mise à jour prévue pour décembre, Rockstar Games poursuit ses mises à jour de contenu hebdomadaires, et celle du jour vaut le détour. Déjà, car pour toute connexion avant le 18 novembre, vous recevrez 1 000 000 GTA$, gratuitement ! Plus intéressant encore, un Défi Braquage invite toute la communauté à voler un total de 100 milliards de GTA$ dans les phases finales de braquage en 7 jours, pour débloquer un véhicule et une médaille d'honneur spéciale la semaine suivante.



À part ça, vous pouvez récupérer un tee-shirt barils Invasion pacifique sans frais, obtenir une Rune Zhaba via la roue du casino, profiter de récompenses doublées en Résurrection et dans les missions de l'histoire du casino, et découvrir les promotions du moment.

Défi Braquage Pour aider la communauté de GTA Online à se préparer pour la nouvelle version des braquages, nous proposons un défi un peu spécial. Jouez à n'importe quelle phase finale d'un braquage dans les 7 prochains jours jusqu'à réussir à voler collectivement cent milliards de GTA$. Toutes les phases finales sont comptabilisées, du Casse de la Fleeca à Fuites de données, en passant par le Braquage du Diamond Casino. Si tous les joueurs unissent leurs efforts et atteignent ce score d'ici le 18 novembre, nous récompenserons toute la communauté avec un nouveau véhicule, gratuit pendant une durée limitée en décembre. Tous les participants au défi Braquage de la semaine recevront également un bonus supplémentaire pour leur dur labeur : une médaille d'honneur spéciale. Rassemblez votre équipe, planifiez vos opérations et gardez un œil sur les annonces. Pour donner un coup de pouce à nos braqueurs, nous prenons en charge 75 % des frais de préparation du braquage du casino jusqu'au 18 novembre. On raconte également qu'une cargaison de diamants vient d'arriver dans la chambre forte du casino. Obtenez 1 000 000 GTA$ bonus Si participer à l'effort collectif n'est pas vraiment votre tasse de thé, sachez que tous ceux qui jouent à GTA Online à tout moment jusqu'au 18 novembre recevront la coquette somme de 1 000 000 GTA$. Reconnectez-vous ensuite entre le 19 et le 25 novembre pour réclamer votre dû, juste à temps pour gonfler votre budget avant les fêtes de fin d'année. Récompenses doublées dans les missions de l'histoire du casino Cette semaine, aidez Tao Cheng à repousser les avances agressives du magnat du pétrole Avery Duggan et protégez le Diamond pour gagner le double de récompenses dans toutes les missions de l'histoire du casino. Terminez ces missions en tant qu'hôte pour débloquer la mission préliminaire Infos sur la sécurité du braquage du casino, qui vous donnera un coup de pouce pour mettre ce lieu à sac. Récompenses doublées dans Résurrection Dans Résurrection, tout est question de nombres : abattez votre adversaire pour ramener l'un de vos coéquipiers à la vie. Et en parlant de nombres, vous gagnerez des GTA$ et RP doublés dans ce mode rivalité toute la semaine. Obtenez le t-shirt barils Invasion pacifique Jouez à GTA Online à tout moment d'ici le 18 novembre pour recevoir gratuitement le t-shirt barils Invasion pacifique, un hommage au classique de Degenatron. Sur le podium cette semaine : le Rune Zhaba Une fois que votre braquage ne fera plus la une des actualités, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour profiter d'un open bar toute la semaine, et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Sur le podium cette semaine, retrouvez le Rune Zhaba amphibie chaussé de pneus quasiment indestructibles. Promotions De nombreuses promotions vous attendent cette semaine, notamment sur les salles d'arcade, leurs modifications et améliorations pour vous aider à vous lancer dans le braquage du casino, et plus. -30 % sur les salles d'arcade

-30 % sur les améliorations et modifications des salles d'arcade

-40 % sur la suite classique

-35 % sur les options de personnalisation de la suite

-30 % sur une sélection de bornes d'arcade

Space Monkey 3: Bananas Gone Bad



Race And Chase: Crotch Rockets



Shiny Wasabi Kitty Claw



QUB3D



Axe of Fury

Véhicules :

Vapid Retinue – 40 % de réduction



Vapid Retinue Mk II – 40 % de réduction



Karin Everon – 40 % de réduction



Übermacht Rebla GTS – 40 % de réduction



Lampadati Komoda – 40 % de réduction



Grotti X80 Proto – 30 % de réduction

-50 % sur les décorations de la suite Avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuitement, -80 % sur l'Emperor ETR1 et -70 % sur le LF-22 Starling.

Grand Theft Auto V - Édition Premium Online est actuellement disponible au prix de 19,99 € à la Fnac.