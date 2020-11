GTA Online : tous les pistolets gratuits, une skin offerte pour le jetpack et plus cette semaine

Attendez-vous à quelques semaines assez classiques dans GTA Online, qui prévoit un gros coup d'éclat par la suite avec sa plus grosse mise à jour de l'histoire en décembre. Rien de folichon, avec des promotions, des récompenses doublées dans les évènements du mode libre et dans les missions de vente de motards, triplées en Courses aux Points, un motif Crânes gratuit pour le jetpack Thruster ou encore 4x4 Vapid Caracara à l'honneur sur le podium.

La plus grosse réjouissance, c'est tout de même que vous pouvez récupérer n'importe quel pistolet gratuitement chez Ammu-Nation jusqu'au 12 novembre.

Récompenses triplées dans les courses aux points

Appelez un ami, installez-vous au volant d'un Caracara ou de l'un des six autres véhicules armés, et tentez de surpasser vos concurrents dans les courses aux points, la combinaison ultime de précision et de puissance. Et pour rendre les choses encore plus gratifiantes, toutes les courses aux points rapportent des récompenses triplées du 5 au 11 novembre.

Récompenses doublées dans les évènements en mode libre

Gardez un œil sur les défis apparaissant de façon régulière ou aléatoire, car tous les évènements en mode libre octroient des GTA$ et RP doublés.

Gains doublés dans les missions de vente de motards

Cette semaine, les motards en col blanc peuvent gagner gros en refourguant leurs marchandises : toutes les missions de vente de motards rapportent double. Et si vous avez besoin d'aide pour vous lancer dans le monde des affaires, les QG et lieux de production de motards sont disponibles à -40 % jusqu'au 11 novembre.

Motif Crânes gratuit pour le Thruster

Jouez à GTA Online à tout moment cette semaine, et vous recevrez gratuitement le motif Crânes pour votre Thruster.

Sur le podium cette semaine : le 4x4 Vapid Caracara

Une fois les poches pleines, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et faites tourner la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Sur le podium cette semaine, retrouvez le 4x4 Vapid Caracara gonflé aux stéroïdes orné du motif Sponsor Atomic, qui vous donne l'autorisation expresse de griller tous les stops.

Promotions

Cette semaine, Ammu-Nation fait du déstockage et refourgue tous ses pistolets gratuitement jusqu'au 11 novembre. De plus, profitez de nombreuses réductions sur des véhicules, dont des buggys robustes, le Thruster mentionné plus haut et la supersportive Vapid FMJ. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous.

-40 % sur la Vapid Buggy raid

-40 % la Vapid FMJ

-30 % sur la Maxwell Vagrant

-30 % sur la HVY Barrage

-40 % sur le Vapid Trophy Truck

-40 % sur le buggy rampe BF

-30 % sur le Mammoth Thruster

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur l'Emperor ETR1 et -70 % sur le LF-22 Starling.