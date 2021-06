GTA Online : 1 000 000 GTA$ offerts sur PS4, pyjamas et robes de chambres gratuits, open bar et plus cette semaine

Le mois de juin vient de débuter, et comme tous les débuts de mois jusqu'à l'arrivée de GTA V sur PS5, les joueurs PS4 abonnés au PlayStation Plus sont invités à récupérer 1 000 000 GTA$ en bonus. Pour mémoire, ils ne sont plus débloqués automatiquement à votre première connexion mensuelle, mais demandent d'être récupérés via un DLC gratuit sur le PlayStation Store (accessible ici).

Sinon, après l'introduction de nouvelles Courses casse-cou, c'est un programme assez classique qui nous attend jusqu'à jeudi prochain, avec des promotions, des GTA$ et RP doublés dans certaines expériences, ou la Överflöd Entity XXR à l'honneur sur le podium. Un pyjama et 2 vestes d'intérieur peuvent sinon être récupérés gratuitement, et les shots sont offerts au Diamond Casino & Hôtel jusqu'au 9 juin.

Recevez des récompenses triplées en participant à des courses terrestres

Si vous arrivez à garder le contrôle, c'est que vous n'allez pas assez vite. Cela fait partie des contradictions et dangers des sports automobiles. Heureusement, le jeu en vaut la chandelle : toutes les courses terrestres créées par Rockstar octroient le triple de GTA$ et de RP cette semaine.

Plongez dans cette série compétitive via le menu principal ou l'option Activité rapide de votre iFruit.

Récompenses x2 dans les guerres commerciales et les ventes de marchandises spéciales

Les acteurs du marché noir sont débordés cette semaine : l'offre en marchandises de contrebande explose dans les rues de Los Santos, pour le plus grand bonheur des voyous et des criminels. Transportez ces biens de valeur à travers la carte dans des ventes de marchandises spéciales sans vous faire repérer, ou déclarez des guerres commerciales aux autres : dans tous les cas vous recevrez le double de GTA$ et de RP ces 7 prochains jours.

Vêtements débloqués gratuitement

Mettez-vous à l'aise en enfilant une tenue plus confortable : les joueurs qui se connecteront à GTA Online cette semaine recevront gratuitement le pyjama bleu marine rayé et la veste d'intérieur bleu marine rayée.

Les joueurs de rang 100 et plus recevront aussi la très rare veste d'intérieur bleue damier (disponible dans les 72 h suivant la connexion après le 14 juin).

Open bar au Diamond Casino & Hôtel

Pourquoi ne pas fêter votre prochaine réussite avec une bouteille de Blêuter'd ? C'est la maison qui rince. Continuez la soirée à The Music Locker avec un shot de Cazafortunas pour vous chauffer avant d'entrer en piste. Et pour vous aider à prendre les bonnes décisions, les consos sont gratuites jusqu'au 9 juin.

Sur le podium cette semaine : l'Överflöd Entity XXR

Si jamais vous passez par le hall du Diamond Casino & Hôtel, que ce soit pour jeter un coup d'œil au magasin du casino ou pour boire un verre de Macbeth au bar, n'oubliez pas de faire tourner la roue de la fortune. Vous ne repartirez pas les mains vides : argent, RP, vêtements, en-cas ou prix mystère divers et variés.

Le grand prix de la semaine est l'Överflöd Entity XXR, une hypersportive suédoise qui allie technologie de pointe, style scandinave et force brute.

Promotions

Si vous avez besoin d'aide pour vous intégrer, tous les sweats d’Import/Export sont à -50 % pour les 7 prochains jours. Choisissez celui que vous voulez, mais vous ne voulez pas avoir l'air débraillé dans la queue des toilettes du club.

Si vous cherchez à vous affirmer, le magasin du casino propose lui aussi -50 % sur tous ses vêtements en stock.

Vous pouvez faire des économies partout à Los Santos, y compris sur l'immobilier : les plus ambitieux pourront profiter de -40 % sur la suite du casino, ainsi que sur les appartements de luxe et leurs améliorations,& Modifications; de -60 % sur les bureaux et de -50 % sur tous les entrepôts de marchandises spéciales.

Pourquoi ne pas changer de voiture ? Retrouvez la liste des véhicules en promo ci-dessous.

-40 % sur la Pegassi Tempesta

-35 % sur l'Imponte Ruiner 2000

-40 % sur la Pegassi Reaper

-40 % sur la Pegassi Osiris

-40 % sur la Vapid FMJ

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -60 % sur le buggy Maxwell Vagrant, et -80 % sur la berline Karin Sultan classique et l'imposant Mammoth Patriot Stretch.