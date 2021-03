GTA Online : du changement pour les 1 000 000 GTA$ offerts chaque mois sur PS4, la Grotti Brioso 300 de retour et plus cette semaine

Les semaines se suivent et se ressemblent dans GTA Online, qui continue de mettre à l'honneur ses bagnoles et ses modes de différentes manières. Ainsi, cette semaine, la Grotti Brioso 300 fait son arrivée chez Southern San Andreas Super Autos pour ceux qui ne l'auraient pas récupéré gratuitement à Noël, les GTA$ et RP sont doublés dans les missions de vente de fret aérien, Saisie au vol, les courses aériennes et nautiques et Sur mon yacht, le short et haut de sport Panic Prolaps peuvent être récupérés en bonus si vous terminez le Braquage de Cayo Perico d'ici le 17 mars, et la Bravado Verlierer est sur le podium jusqu'à jeudi prochain.



Au passage, une information qui intéressera seulement les joueurs PS4 : l'opération permettant de débloquer chaque mois 1 000 000 GTA$ jusqu'au lancement de la version PS5 va changer. Désormais, il ne suffira plus de se connecter à GTA Online dans le laps de temps imparti pour récupérer notre dû, il faudra aller débloquer un DLC gratuit sur le PlayStation Store chaque mois (et être abonné au PlayStation Plus, comme avant), et ce à partir d'avril 2021. Tout est détaillé en bas de cet article.

La Grotti Brioso 300 arrive dans les showrooms Les concepteurs de chez Grotti savaient depuis longtemps qu'il leur manquait quelque chose. Bien sûr, leurs voitures compactes cochaient toutes les cases : genoux sous le menton, coudes qui dépassent par la fenêtre... malgré tout, ils n'étaient jamais complètement satisfaits. Jusqu'au jour où l'un de ces merveilleux génies a susurré aux autres : "Encore plus petit". Et c'est comme ça qu'est née la 300. Si vous avez manqué la Grotti Brioso 300 pendant les fêtes de fin d'année, n'ayez crainte : cette compacte ultra-compacte est maintenant disponible à l'achat chez Southern San Andreas Super Autos. Récompenses doublées dans les missions de vente de fret aérien Cette semaine, installez-vous dans le cockpit pour faire un max de profits : si votre hangar déborde, c'est qu'il est temps d'écouler vos marchandises. Et justement, les missions de vente de fret aérien rapportent double jusqu'au 10 mars, raison de plus pour agir prestement et la tête haute. Qui plus est, tous les hangars sont actuellement disponibles à -60 % pour ceux qui n'ont pas encore pris leur envol. Et en bonus, terminez n'importe quelle mission de vente de fret aérien d'ici la fin de la semaine puis revenez après le 15 mars pour recevoir le collier lumineux fluo et les bracelets rouges et bleus, deux accessoires essentiels qui ne manqueront pas de susciter à la fois l'émerveillement et la jalousie sur le dancefloor. Les récompenses seront attribuées dans un délai de 72 heures. Récompenses doublées dans Saisie au vol Saisie au vol est un jeu de capture de drapeau classique où vous devez rapporter du butin à votre base, sauf que ça se passe dans les airs. Cependant, n'oubliez pas que vos ennemis peuvent venir piller vos réserves pendant que vous vous amusez à faire des tonneaux. Quel que soit votre résultat, vous repartirez avec des GTA$ et RP doublés cette semaine. Récompenses doublées dans les courses aériennes et nautiques De temps à autre, votre esprit de compétition l'emporte sur tout le reste. Que vous écumiez le Pacifique ou que vous fassiez slalomer votre appareil aérien entre les éoliennes et les fils électriques de Blaine County, toutes les courses aériennes et nautiques rapportent des récompenses doublées ces sept prochains jours, de quoi faire plaisir à chacun. Récompenses doublées dans Sur mon yacht, ainsi que pour les malles cachées et les coffres au trésor Avis aux propriétaires de yacht de luxe : si vous répondez à un appel du capitaine Darcy, ne vous laissez pas distraire par son charmant accent australien, et écoutez-le attentivement, car les six missions Sur mon yacht rapportent des GTA$ et RP doublés. Si vous n'avez pas de yacht et que vous souhaitez goûter à la belle vie, rendez-vous sur le site de Docktease pour vous procurer un yacht de luxe Galaxy à moitié prix. Ouvrez les yeux, les oreilles et votre sonar pour dénicher des malles cachées et des coffres au trésor : ils vous rapportent tous le double d'argent et de RP en échange de votre détermination sans faille. Short et haut de sport Panic Prolaps Montrez à quel point vous avez l'esprit d'équipe : terminez la phase finale du Braquage de Cayo Perico à tout moment d'ici le 17 mars pour recevoir le haut de sport Panic Prolaps. De plus, si vous arrivez à caser un objectif secondaire dans votre sac d'ici le 17 mars, vous obtiendrez également le short de sport Panic Prolaps en bonus. Réussissez ces deux exploits d'un coup pour remporter l'ensemble complet et le porter avec fierté. Sur le podium cette semaine : la Bravado Verlierer Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et plus. Le grand prix de la semaine est la Bravado Verlierer, un roadster qui exploite le meilleur des réglementations laxistes des années 60 et l'incorpore dans un bijou qui ravira les collectionneurs. Promotions Cette semaine, faites des économies grâce à des promotions sur des propriétés et des véhicules divers et variés. Découvrez la liste exhaustive ci-dessous. -60 % sur les hangars

-50 % sur le yacht de luxe Galaxy

-40 % sur le Buckingham Akula

-40 % sur le P-996 Lazer

-40 % sur le Mammoth Avenger

-40 % sur les Ateliers De L'Avenger

-40 % le FH-1 Hunter

-40 % sur le Savage

-40 % sur la Principe Deveste Eight

-40 % sur la Pegassi Zorrusso Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -35 % sur le Vetir et -80 % sur le MTL Brickade et le HVY Barrage. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous. Consultez le site de l'assistance Rockstar pour toutes les informations et les restrictions. La manière de récupérer vos GTA$ bonus dans le cadre de votre abonnement à PS Plus va changer Les abonnés à PlayStation Plus qui jouent à GTA Online sur PlayStation 4 continueront de recevoir 1 000 000 GTA$ tous les mois jusqu'à la sortie de GTA Online sur PlayStation 5. Cependant, à compter du 1er avril 2021, vous n'aurez plus besoin d'attendre 72 heures après votre connexion pour recevoir les GTA$ sur votre compte Maze Bank. Tout ce que vous aurez à faire pour récupérer directement votre bonus de 1 000 000 GTA$, c'est de vous rendre sur le PlayStation Store au début de chaque mois. Après mars 2021, vos GTA$ ne seront donc plus automatiquement déposés sur votre compte dans un délai de 72 heures suivant votre première session du mois. PlayStation Plus sera requis pour récupérer le bonus mensuel de 1 000 000 GTA$ depuis le PlayStation Store, et votre argent sera alors déposé sur votre compte.

