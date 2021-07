GTA Online : 1 000 000 GTA$ offerts sur PS4, un tee-shirt, un sac harnais USA et des casques à bière à récupérer pour le Jour de l'Indépendance

En cette semaine du 4 juillet, GTA Online va encore une fois célébrer l'indépendance des États-Unis à sa manière. Le tee-shirt BCTR est ainsi offert à tous, un sac harnais USA est donné chez Ammu-Nation et vous pourrez récupérer les casques à bière Pisswasser, Benedict, Patriot et Supa Wet, ou le tee-shirt Statue de l'Hilarité via les récompenses en Guerre Commerciale. La Declasse Hotring Sabre dans son motif 19 Bière Patriot est sinon mise à l'honneur sur le podium du casino jusqu'à jeudi prochain.

À part ça, plusieurs promotions spéciales sont appliquées d'ici le 8 juillet, les GTA$ et RP sont doublés dans les coffres à trésor et malles cachées, et triplés dans les opérations mobiles et Saisie au vol. Enfin, si vous jouez sur PS4, n'oubliez pas de récupérer votre lot mensuel de 1 000 000 GTA$ bonus sur le PlayStation Store.

Célébrez le Jour de l'Indépendance dans GTA Online

Ah, les traînées rouges de roquette. Le bruit des explosions. Le fumet des hot-dogs roussis mêlé à celui de la poudre. Cette semaine, le Jour de l'Indépendance bat son plein à Los Santos et Blaine County.

Faites preuve de patriotisme et risquez votre peau à haute altitude et dans les profondeurs terrestres pour vous enrichir et profiter de réductions sur des articles typiquement américains en tout genre.

GTA$ et RP x2 dans les coffres au trésor et les malles cachées

Il n'y a presque rien de plus américain que de chercher la gloire et la fortune dans des endroits très dangereux et éloignés de tout. Les cartes postales ne leur rendent pas justice : il n'y a pas que des parcs nationaux et des montagnes majestueuses dans ce pays.

Ratissez l'île tropicale de Cayo Perico et les fonds océaniques pour trouver des coffres au trésor et des malles cachées, qui vous rapporteront le double de GTA$ et de RP.

De plus, le sous-marin Kosatka désaffecté est disponible à -25 %, tout comme ses options de personnalisation. C'est donc le moment idéal d'aller faire un tour sur les côtes ensoleillées de la forteresse insulaire d'El Rubio et dans les profondeurs troubles de l'océan.

Récompenses triplées dans les opérations mobiles et Saisie au vol

Les opérations clandestines sont l'un des joyaux américains qui s'exportent le plus au monde. Les barons du crime en herbe qui possèdent un centre d'opérations mobile peuvent contacter l'agent 14 et remporter des GTA$ et RP triplés dans toutes les opérations mobiles.

Vous avez envie de vous lancer dans l'espionnage ? Allez chez Warstock Cache & Carry et profitez d'une remise de 40 % sur le centre d'opérations mobile, ainsi que sur toutes ses améliorations et ses modifications, jusqu'au 7 juillet.

De plus, envolez-vous dans une flotte d'avions de chasse pour remporter des récompenses triplées dans Saisie au vol cette semaine.

Jouez pour débloquer le tee-shirt BCTR

Que vous soyez un routier aguerri, un adepte de théories du complot ou autre, jouez à GTA Online cette semaine pour récupérer le tee-shirt BCTR gratuitement.

Récompenses dans les guerres commerciales

Cette semaine, gardez un œil sur les guerres commerciales : récupérez les caisses de marchandises nécessaires et, avec un peu de chance, vous pourrez mettre la main sur des casques à bière Pisswasser, Benedict, Patriot et Supa Wet, ou sur le tee-shirt Statue de l'Hilarité.

Sur le podium cette semaine : la Declasse Hotring Sabre dans son motif 19 Bière Patriot

Entre deux combats à coups de feux d'artifice, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune. Vous pourriez gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas, ainsi que des récompenses mystère en tout genre. Le grand prix de la semaine n'est autre que la Declasse Hotring Sabre, conçue comme son nom l'indique pour le circuit Hotring, et ornée pour l'occasion de son motif Bière Patriot typiquement américain.

Promotions

Affichez votre côté patriotique grâce à -50 % sur les engins de destruction, les options de personnalisation ainsi que les feux d'artifice du Jour de l'Indépendance :

Vapid Liberator ;

Western Sovereign ;

Klaxons ;

Mousquet ;

Lanceur pyrotechnique ;

Feux d'artifice ;

Fumées de pneus et de parachute ;

Maquillage et vêtements ;

Motifs pour le centre d'opérations mobiles ;

Motif pour armes Mk II ;

Coupes de cheveux ;

Masques ;

Voile patriotique.

En plus des promotions indiquées ci-dessus, tous les joueurs pourront récupérer un sac harnais USA gratuitement chez Ammu-Nation.

Si vous cherchez l'endroit idéal pour planifier votre prochain coup, de préférence en vous touchant le bout des doigts et en riant de manière hystérique comme un génie du mal, il vous faut un bunker. Et justement, vous pouvez vous en procurer un à moitié prix cette semaine, et vous pourrez même le décorer à votre goût grâce à 50 % de réduction sur ses rénovations et ses modifications. De plus, découvrez ci-dessous la liste complète des offres de la semaine sur les véhicules.

-30 % sur le Vapid Winky

-30 % sur le Dinka Veto classique

-40 % sur l'Albany Roosevelt Valor

-40 % sur la Declasse Tampa Drift

-40 % sur le Buzzard d'attaque Nagasaki

-30 % sur le Camion de pompiers MTL

-30 % sur le Vapid Flash GT

-40 % sur le Western Company Annihilator

-40 % sur le Titan

-40 % sur le Western Company Besra

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie et -80 % sur la Dinka Sugoi.