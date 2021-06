GTA Online : 7 nouvelles arènes en Retour à la ligne, moto Shotaro façon Tron « offerte » et plus pour cette semaine

Vous vous souvenez des promesses de nouveautés de Rockstar Games pour GTA Online ? Elles nous ont déjà permis d'apprécier des Courses casse-cou inédites, place désormais à 7 arènes originales pour Retour à la ligne. Le mode clairement inspiré de l'univers de Tron se diversifie avec la dernière mise à jour, et les GTA$ et RP y sont triplés jusqu'à jeudi prochain. D'ailleurs, vous pouvez vous offrir une moto Shotaro et être remboursé de 750 000 GTA$, ce qui la rend gratuite si vous avez les fonds à avancer !



Sinon, les récompenses sont aussi triplées en Sur mon yacht, doublées en Protection rapprochée et missions de vente de fret aérien, le tee-shirt Buckingham peut être récupéré gratuitement, l'Enus Windsor Drop est à l'honneur sur le podium du casino, et plusieurs promotions intéressantes sont appliquées jusqu'au 1er juillet.

Sept nouvelles arènes dans Retour à la ligne et des récompenses triplées pour tous les combattants



Certaines visions du futur sont plus lumineuses et explosives que d'autres. C'est le cas de Retour à la ligne, en partie grâce à ses combinaisons et ses casques fluorescents assortis. Cette semaine, découvrez sept nouvelles arènes dans le mode de jeu futuriste, réparties dans divers endroits emblématiques de la ville. Et en plus, elles vous rapporteront des GTA$ et RP triplés toute la semaine.

Lancez-vous directement dans Retour à la ligne depuis le menu de démarrage, ou accédez à l'arène de votre choix depuis le menu Activités. En outre, jouez à une partie de Retour à la ligne et achetez la Shotaro avant le 30 juin pour recevoir un remboursement de 750 000 GTA$, disponible sur votre compte dans un délai de 72 heures après la connexion (à partir du 30 juin).

GTA$ et RP triplés dans les missions Sur mon yacht

Beaucoup croient que la vie est paisible une fois qu'on possède un yacht. C'est faux. Et comme pour vous le prouver, les missions Sur mon yacht vous offrent un aperçu du carnage et du chaos que ce style de vie ne manquera pas d'attirer. Contactez le capitaine Darcy à l'aide de votre iFruit et terminez autant de missions que vous le souhaitez parmi les six proposées pour remporter le triple de récompenses cette semaine.

GTA$ et RP doublés dans Protection rapprochée

Dans Protection rapprochée, tout est question de cohésion. D'un côté, on a une escouade de gardes du corps armés jusqu'aux dents qui travaillent de concert pour escorter une cible très importante jusqu'à un point d'extraction. De l'autre, on a une équipe d'assassins qui sont bien déterminés à se faire payer. Pour gagner, il faudra avant tout savoir communiquer. Mais quel que soit votre résultat, vous repartirez avec des GTA$ et RP doublés toute la semaine.

GTA$ et RP doublés dans les missions de vente de fret aérien

Si les étagères de l'entrepôt de votre hangar commencent à déborder, c'est qu'il est peut-être temps de refourguer une partie de votre précieuse contrebande. Les PDG et gros bonnets peuvent lancer des missions de vente de fret aérien dans Los Santos depuis l'ordinateur portable du hangar pour se remplir les poches, et même gagner double au passage.

Jouez pour débloquer le tee-shirt Buckingham

Cette semaine, jouez à GTA Online pour recevoir gratuitement le tee-shirt Buckingham. Vous ne trouverez pas de meilleur moyen de faire comprendre à vos amis et à votre famille à quel point vous aimez les jets privés et les contrats militaires.

Sur le podium cette semaine : l'Enus Windsor Drop

Arrêtez-vous au Diamond Casino & Hôtel à tout moment cette semaine et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des en-cas et toutes sortes de récompenses mystère. Cette semaine, c'est l'Enus Windsor Drop qui vous attend sur le podium, une décapotable luxueuse conçue pour vous arracher votre perruque.

Promotions

Faites un tour au bar du Diamond Casino pour boire un verre de liquide inflammable, puis descendez à The Music Locker pour vous mêler à tous ces corps suants qui se déhanchent sur le dancefloor. Les deux établissements offrent un open bar cette semaine, alors buvez sans modération et presque sans conséquence.

Vous arrive-t-il parfois de regarder les vagues avec envie, de vous languir de l'immensité de l'horizon et du sentiment de liberté que procure la mer ? Bonne nouvelle pour vous : tous les yachts de luxe Galaxy, ainsi que leurs améliorations et leurs modifications, sont à moitié prix cette semaine. Et si vous souhaitez prendre votre envol, tous les hangars sont également à -50 %.

Ceux qui veulent en découdre dans Retour à la ligne peuvent profiter de 40 % de remise sur la Shotaro, et de -80 % sur toutes les tenues de ce mode de jeu. Après tout, avoir la classe est essentiel sur le champ de bataille.

Si vous cherchez des véhicules pour remplir votre hangar ou l'un de vos garages, découvrez la liste des offres de la semaine ci-dessous.

-40 % sur le Buckingham Luxor

-40 % sur le Buckingham Luxor Deluxe

-40 % sur le Buckingham Swift

-40 % sur le Buckingham Swift Deluxe

-40 % sur le Buckingham SuperVolito

-40 % sur le Buckingham SuperVolito carbone

-40 % sur le Buckingham Gallivanter Baller LE

-40 % sur le Buckingham Gallivanter Baller LE LWB (blindée)

-40 % sur l'Enus Cognoscenti

-40 % sur l'Enus Cognoscenti (blindée)

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.

De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -60 % sur le jet privé Buckingham Nimbus, et -80 % sur la Grotti Bestia GTS à deux portes et la sportive classique Karin 190z.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.