GTA Online : des activités en solo bientôt retirées, 7 nouvelles Survies avec les Ballas et Vagos, 100 000 GTA$ bonus et plus cette semaine

Rockstar Games nous avait promis des ajouts en Épreuves casse-cou, Retour à la ligne et Survie pour cet été, et seul ce dernier mode n'y avait pas encore eu droit. C'est cette semaine que 7 Survies inédites font leur apparition, pour y affronter les Ballas, les Vagos et d'autres encore. Les GTA$ et RP y sont d'ailleurs doublés jusqu'au 15 juillet, et participer à l'une des nouvelles missions sera récompensé par un bonus de 100 000 GTA$. Les défis en mode libre rapporteront eux 3 fois plus de GTA$ et RP, les lunettes XXL verres solaires sont proposées en cadeau si vous réussissez un export de Simeon, la Vapid Retinue Mk II est à l'honneur sur le podium du casino et plusieurs promotions temporaires sont appliquées.

L'éditeur a aussi rappelé que la grosse mise à jour estivale fera la part belle à un salon de l'automobile clandestin à Los Santos et a précisé que certaines activités en solo seront retirées pour faire de la place, mais pourraient revenir temporairement dans le cadre de rotations.

De nouvelles survies arrivent dans GTA Online Une vague de chaos et de violence est en train de déferler sur Los Santos ; un flot d'envahisseurs armés assiège la ville, de la casse de La Puerta aux canaux de Vespucci. Prenez les armes et combattez les Ballas, les Vagos et d'autres dans sept nouvelles survies, maintenant disponibles. Votre courage exceptionnel et les risques inconsidérés que vous prenez face à ces vagues incessantes d'adversaires seront récompensés : toutes les survies rapportent des GTA$ et RP doublés. De plus, participez à l'une des nouvelles survies pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ dans un délai de 72 heures. En outre, gardez un œil sur les évènements et défis en mode libre , qui vous rapporteront le triple de récompenses jusqu'au 19 juillet. Mise à jour estivale de GTA Online La mise à jour estivale de GTA Online vous fera découvrir le salon auto de Los Santos, le centre névralgique de la culture tuning dans le sud de San Andreas. Plus d'informations à venir prochainement sur le Newswire. Les lunettes XXL verres solaires en bonus dans les demandes d'export de Simeon Gardez un œil sur vos messages : l'éternel Simeon Yetarian risque de vous recontacter. En plus des récompenses habituelles, terminez l'une de ses demandes d'export en rapportant le véhicule demandé dans son garage pour recevoir les lunettes XXL verres solaires en bonus (disponible dans les 72 heures après la connexion à partir du 15 juillet). Sur le podium : la Vapid Retinue Mk II Le Diamond Casino & Hôtel abrite de nombreuses attractions, et notamment la roue de la fortune, à lancer pour gagner des GTA$, des RP, des vêtements et des récompenses mystère en tout genre. Cette semaine sur le podium, retrouvez la Vapid Retinue Mk II, une version cubique de la Retinue classique qui est aussi à l'aise sur le tarmac que sur les sentiers boueux. Promotions Assurez-vous d'avoir assez de place pour votre collection de voitures : les garages de toute taille sont à -40 %. De plus, découvrez ci-dessous la liste exhaustive des offres sur une large sélection de véhicules terrestres, aériens et nautiques. -30 % sur le P-45 Nokota

-30 % sur le V-65 Molotok

-30 % sur le RM-10 Bombushka

-30 % sur le HVY Vetir

-30 % sur la Übermacht Revolter

-40 % sur la Western Cargobob

-40 % sur le Submersible Kraken

-40 % sur le Lampadati Toro

-40 % sur le Vapid Slamtruck Bonus et avantages Prime Gaming Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie et -80 % sur la Dinka Sugoi.





