GTA Online : sous-marin, mission solo et nouvelle île, le plein d'images et de détails pour la sortie du Braquage de Cayo Perico

Cela fait des mois que les joueurs attendent cette extension majeure promise par Rockstar Games. Le bout du tunnel arrive enfin aujourd'hui avec la mise à jour 1.35, qui ajoute le contenu de Le Braquage de Cayo Perico, une aventure de GTA Online jouable sur une île inédite avec un tas de nouveautés.

Le patch pèse 6,7 Go sur PS4, 6,8 Go sur Xbox One et entre 8,8 et 9,3 Go suivant les plateformes de téléchargement sur PC. Et après avoir parlé un peu du club The Music Locker et des stations de radio supplémentaires, ou nous avoir donné un aperçu du lieu et des activités dans une bande-annonce, Rockstar dévoile tout ce qu'amène le DLC, du braquage accessible en solo au sous-marin Kosatka.

Braquer la plus grande banque du pays ? Fastoche. Dévaliser la chambre forte du casino ? Les doigts dans le nez. Infiltrer l'île privée et hautement sécurisée d'El Rubio, le dangereux trafiquant de drogues ? Ah, là, d'accord. Laissez les lumières de Los Santos derrière vous pour rejoindre le sable chaud de Cayo Perico et réaliser le plus gros braquage de votre vie.

Le Braquage de Cayo Perico est l'aventure de Grand Theft Auto Online la plus vaste et la plus ambitieuse à ce jour, jouable de A à Z en solo ou avec jusqu'à trois autres joueurs. Découvrez des dizaines de moyens de vous infiltrer dans un lieu inédit et réalisez le braquage de votre vie. Votre voyage commence avec un nouveau contact, que vous rencontrez dans la dernière boîte de nuit à la mode de Los Santos...

RENDEZ-VOUS À THE MUSIC LOCKER

S'il y a bien quelqu'un que vous risquez de croiser dans le carré VIP hyper select de The Music Locker, c'est Miguel Madrazo, fils de Martin et Patricia et héritier de l'empire familial. Et comme Miguel le répète à qui veut bien l'entendre, il est prêt à tout pour défendre la "marque" de sa famille.

Et justement, il s'avère que la famille Madrazo est en désaccord avec El Rubio, et qu'elle cherche quelqu'un d'expérimenté pour braquer sa forteresse quasi imprenable, faire tourner en bourrique ses gardes d'élite, déjouer son système de sécurité high-tech et mettre la main sur des dossiers importants.

L'ÎLE DE CAYO PERICO

El Rubio préfère se terrer sur Cayo Perico, son île privée hautement sécurisée, loin du bourdonnement familier et rassurant de Los Santos.

Avec ses fiestas interminables sur la plage et sa drogue qui pousse en toute liberté dans les champs, l'île ressemble à un lieu de vacances transformé en festival, si tant est qu'on fasse abstraction des hommes de main qui montent la garde, armés de fusils d'assaut.

Miguel vous a trouvé une place dans le jet privé de DJ qui doivent se produire à Cayo Perico : c'est l'occasion parfaite de s'infiltrer et de faire du repérage dans l'un des bastions les plus sécurisés au monde. Une fois là-bas, éclipsez-vous de la fête pour localiser la base, où sont stockés les dossiers. Tout en évitant les gardes armés et les caméras de surveillance, prenez note de toutes les vulnérabilités du lieu, comme des entrées cachées, des points de sortie ou des failles de sécurité qui pourraient vous être utiles plus tard. Restez discret et rassemblez le plus d'informations possible pour augmenter vos chances de réussite pour la phase finale.

ATTAQUEZ-VOUS À EL RUBIO

Contrairement aux braquages précédents, il n'y a pas de méthode d'approche spécifique pour Cayo Perico.

Une fois que vous avez obtenu l'équipement nécessaire, vous pouvez vous préparer autant que vous le voulez. Mais attention, vos décisions auront un impact sur le déroulement du braquage. Par exemple, si vous voulez demander une frappe aérienne ou utiliser un chalumeau pour découper de l'acier, vous feriez mieux de prendre le temps de mettre tout ça en place.

Une fois que vous avez préparé le terrain, vous pouvez peaufiner les derniers détails avant d'approcher Cayo Perico. Vous devrez choisir la manière d'infiltrer l'île et de vous en échapper, préparer votre arsenal, votre soutien aérien, et même décider de l'heure à laquelle réaliser le braquage. De ce fait, vos prochaines tentatives se suivront, mais ne se ressembleront pas. D'autant plus que si vous revenez sur l'île, vous pourrez récupérer d'autres objets précieux qui n'étaient pas là les fois d'avant.

Il y a aussi de nombreuses opportunités supplémentaires à saisir : par exemple, forcez des lieux de stockage pour piller des caches d'argent et de contrebande et faire gonfler votre butin final. Ces trésors et les outils nécessaires pour les récupérer se trouveront rarement deux fois au même endroit, et certains ne seront accessibles qu'en jouant avec d'autres joueurs, alors nous vous conseillons vivement de faire appel à vos amis.

JOUEZ EN SOLO

Le Braquage de Cayo Perico est le premier braquage jouable entièrement en solo de A à Z. Repérez discrètement les lieux, frayez-vous un passage par la force et réalisez le braquage ultime en solo ou en équipe. Mettez l'île de Cayo Perico à sac comme vous le souhaitez.

LE SOUS-MARIN KOSATKA

Le meilleur quartier général pour préparer un braquage en mer, sur une île tropicale privée, c'est sans conteste un sous-marin nucléaire désaffecté.

Entretenu par Pavel, un ancien timonier soviétique devenu à moitié fou après avoir passé trop de temps sous l'eau, le Kosatka a tout ce qu'il vous faut pour planifier une arrivée réussie, dont un pont disposant d'un écran de planification du braquage, des quartiers personnels pour changer de tenue, un mess, une cellule, des torpilles, ainsi que la possibilité d'installer un atelier d'armes Mk II et des missiles autoguidés, sans oublier un puits central qui vous permet d'entreposer des véhicules comme le nouvel hélicoptère Sparrow et le submersible Avisa et de les utiliser comme bon vous semble.

Vous pouvez piloter le Kosatka le long des côtes du sud de San Andreas, et vu le nombre de trafiquants qui font transiter des marchandises par la mer, il n'est pas rare que des cargaisons passent par-dessus bord. Le sonar (en option) peut vous aider à localiser des malles cachées au fond de l'océan pour gagner des récompenses. Ne vous sentez pas coupable de voler de la contrebande. Soyez plutôt fier de nettoyer les fonds marins.

NOUVELLE MUSIQUE

The Music Locker voit les choses en grand pour son inauguration, avec Moodymann en tant que premier DJ résident.

Vos contacts dans le monde de l'hôtellerie risquent d'avoir besoin de votre aide pour rendre le séjour de Moodymann à Los Santos mémorable. Si vous acceptez ces missions, vous serez généreusement récompensé. Gardez un œil sur The Music Locker, car la fête continue la semaine prochaine avec de nouveaux DJ résidents et leurs missions respectives.

En plus des nouveaux lieux de fête, la mise à jour du Braquage de Cayo Perico s'accompagne de nouvelles stations de radio comme K.U.L.T. 99.1 FM, animée par Julian Casablancas. En outre, Gilles Peterson et Flying Lotus proposent des nouveautés pour leurs radios, Worldwide FM et FlyLo FM respectivement.

Pendant ce temps, ceux qui sillonnent les rues de Mirror Park à Los Santos entendront peut-être des transmissions étranges émanant de la radio pirate de Joy Orbison, Still Slipping Los Santos. Dans ce cas, ne changez pas de fréquence. Ouvrez l'œil (et tendez l'oreille) pour dénicher des antennes radio cassées dans la ville, et réparez-les pour que Still Slipping Los Santos puisse toucher un plus grand public.

De plus, tous ceux qui joueront cette semaine recevront le t-shirt Still Slipping jaune gratuitement. Avec ça, tout le monde saura quel genre de musique vous aimez.

CIVILIST & MISBHV

Los Santos a toujours été un haut lieu de la mode, avec ses magasins de haute couture de Rockford Hills, ou encore ses magasins de mode urbaine de Mirror Park. Et justement, les boutiques de vêtements ont reçu des arrivages des nouvelles marques Civilist et MISBHV cette semaine, de quoi ravir les fêtards comme les criminels.

NOUVEAUTÉS : VÉHICULES, ARMES ET PLUS ENCORE

En plus du sous-marin Kosatka et des véhicules disponibles pour son puits central, d'autres nouveaux véhicules sont désormais disponibles pour les résidents de Los Santos, dont :

Et la communauté de GTA Online ayant mis la main sur plus de mille milliards de GTA$ lors du défi Braquage, tous les joueurs recevront un Dinka Veto classique gratuit en récompense, entre le vendredi 18 décembre et le dimanche 20 décembre. N'oubliez pas de vous connecter ce week-end pour récupérer le vôtre !

En outre, de nouvelles et puissantes armes sont également disponibles, comme un fusil militaire de type bullpup chez Ammu-Nation. Vous pourrez aussi récupérer un fusil à pompe de combat très puissant durant la phase finale du braquage, qui sera ensuite débloqué chez Ammu-Nation et que vous pourrez ajouter à votre arsenal.

On raconte qu'El Rubio possède un pistolet aussi mortel qu'élégant. On raconte également qu'il l'a mis sous clé sur Cayo Perico, mais que personne ne sait où exactement...

BONUS DU BRAQUAGE DE CAYO PERICO

Jusqu'au 14 janvier, tous ceux qui progressent dans le Braquage de Cayo Perico, de la phase de repérage à la phase finale, recevront des vêtements spéciaux en chemin.

Terminez une mission de repérage sur Cayo Perico pour recevoir un t-shirt Manor teint rare, qui fera pâlir d'envie les fashionistas qui font la queue devant le magasin Didier Sachs. Ensuite, terminez une mission préliminaire du Braquage de Cayo Perico pour obtenir le t-shirt Rockstar gris à motifs rare, et enfin, terminez la phase finale du Braquage de Cayo Perico avant la date limite pour pouvoir porter la veste Teddy de tournée panthère tant convoitée.

Tous les bonus mentionnés ci-dessus seront disponibles pendant les quatre prochaines semaines, jusqu'au 14 janvier. Vous les recevrez dans un délai de 72 heures après avoir terminé chaque mission.

RÉCOMPENSES DU DÉFI BRAQUAGE DE LA COMMUNAUTÉ

La communauté de GTA Online ayant pulvérisé l'objectif du défi Braquage du mois dernier, tous les joueurs qui se connectent entre le 18 et le 20 décembre pourront se rendre chez Southern San Andreas Super Autos pour récupérer leur nouveau kart Dinka Veto classique gratuitement. Assurez-vous de bien récupérer votre Veto classique ce week-end, avant qu'il ne devienne payant à partir du 21 décembre.

Et si vous faisiez partie de ces nombreux voleurs émérites qui ont terminé un braquage pour aider la communauté de GTA Online à dépasser la barre des mille milliards de GTA$ pendant le défi Braquage du mois de novembre, vous recevrez la veste Teddy panthère pour vos efforts.

Sur le podium cette semaine : la Pegassi Osiris

Une fois que vous aurez retiré le dernier grain de sable de Cayo Perico logé entre vos orteils, arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements et diverses récompenses mystère. Le grand prix de la semaine est le symbole de l'opulence, de l'excès et de la désinvolture : la Pegassi Osiris.

Promotions

Vous cherchez une nouvelle maison loin de chez vous ? Bonne nouvelle : le Diamond offre 35 % de réduction sur le prix de la suite classique, de ses options de personnalisation et de ses suppléments en option, dont les couleurs, les motifs, le salon, la salle multimédia, le bar et l'espace festif, ainsi que sur des commodités comme le croupier privé, le bureau, la seconde chambre et le garage.

De plus, des véhicules de luxe sont eux aussi en promotion, de quoi prouver votre supériorité à vos semblables. Découvrez la liste exhaustive des offres ci-dessous.

-35 % sur les options de personnalisation de la suite classique

Plans du sol et suppléments en option, dont le salon, la salle multimédia, le spa, le bar et l'espace festif, le croupier privé, le bureau, la seconde chambre et le garage



Couleurs



Motifs

-35 % sur des véhicules :

Vysser Neo Överflöd Imorgon Obey 8F Drafter Lampadati Tigon

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming d'ici le 13 décembre pour obtenir un accès gratuit au sonar du sous-marin Kosatka, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour remporter 200 000 GTA$. Les membres Prime Gaming éligibles qui achètent le sonar recevront un remboursement complet dans les 72 heures suivant l'achat.

De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -70 % sur la Benefactor Krieger et -80 % sur la Pegassi Tezeract.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.