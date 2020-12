GTA Online : 3 nouvelles stations et plus de 250 morceaux inédits avec l'extension Le Braquage de Cayo Perico !

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement du Braquage de Cayo Perico, la plus grosse extension de l'histoire de GTA Online. Malgré la diffusion d'une bande-annonce cette semaine, nous n'avons pas encore tous les détails sur le casse en lui-même, mais Rockstar Games continue de nous parler des à-côtés en dévoilant les changements et nouveautés à venir sur les ondes.

Trois stations appelées Still Slipping Los Santos, Kult FM et The Music Locker seront animées par Joy Orbison, Julian Casablancas et les DJ représentés dans la nouvelle boîte de nuit (Moodymann, Keinemusik et Palms Trax) seront ajoutées ce 15 décembre prochain. De plus, les fréquences FlyLoFM et Worldwide FM seront étoffées de nouvelles chansons, pour un total de 250 morceaux inédits. Pour la tracklist, en revanche, il faudra repasser.

STILL SLIPPING LOS SANTOS, KULT FM ET THE MUSIC LOCKER ARRIVENT SUR LES ONDES

En plus de l'ouverture de The Music Locker, la boîte de nuit underground la plus branchée de Los Santos, et de l'arrivée de nouveaux DJ résidents dans le cadre du Braquage de Cayo Perico, disponible la semaine prochaine, l'univers musical de GTA Online va connaître une vaste expansion avec l'arrivée de trois nouvelles stations de radio et de chansons inédites sur les fréquences de FlyLo FM et de Worldwide FM, pour un total de plus de 250 nouveaux morceaux. Cette mise à jour musicale sera sans conteste la plus importante jamais réalisée dans GTA Online depuis sa sortie.

STILL SLIPPING LOS SANTOS

Pendant ce temps, le DJ britannique Joy Orbison s'est installé à Los Santos dans l'espoir de diffuser sa propre station de radio pirate, Still Slipping Los Santos, au-delà de Mirror Park. Joy ne demande qu'à toucher un maximum d'auditeurs avec son mix de house, de techno, de drill et de drum'n'bass, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver un signal assez puissant pour atteindre toute la ville. Vous l'aurez compris, il va avoir besoin d'un coup de main pour émettre sur les ondes de Los Santos. Ne manquez pas les occasions d'aider votre DJ local le 15 décembre.

KULT FM 99.1

Écoutez Kult FM, animée par Julian Casablancas des groupes The Strokes et The Voidz, et laissez-vous emporter par ses sonorités à la fois étranges et merveilleuses, qui couvrent tous les styles musicaux. De nombreuses stars seront invitées à l'antenne, dont Mac DeMarco, David Cross et Tony Mac, et la liste des chansons ne laissera personne indifférent, des sons typiques de Manchester de Joy Division, New Order et A Certain Ratio, aux chansons plus sombres et nostalgiques de Danzig, The Velvet Underground et Iggy Pop, sans oublier un nouveau morceau de The Voidz en exclusivité mondiale, intitulé "2022 Alien Crime Lord".

THE MUSIC LOCKER

Plus tard en décembre, The Music Locker lancera sa propre station de radio sur les ondes de Los Santos. Au programme : les sets et les musiques de la nouvelle boîte de nuit la plus branchée de la ville. Des mixages de Keinemusik enregistrés sur la plage ou dans la boîte de nuit, aux sets au genre indéfinissable de Palms Trax et de Moodymann, The Music Locker deviendra rapidement la station de radio incontournable pour les fans de house, de disco ou de techno, que vous puissiez passer la soirée sur place ou non.

FLYLO FM

Producteur nominé aux Grammies et beatmaker hors pair de Los Santos, Flying Lotus est de retour avec de nouveaux mix ajoutés à la liste de FlyLo FM. On notera par exemple la participation de Tierra Whack ainsi que de nouveaux titres de Madlib, FlyLo lui-même, MF Doom, ainsi que quelques surprises rares en exclusivité.

WORLDWIDE FM

De son côté, le célèbre DJ Gilles Peterson est de retour avec un nouveau mix de New London Jazz, de disco et de musiques du monde pour Worldwide FM, dont des morceaux de virtuoses comme Kamasi Washington, Badbadnotgood et MF Doom, Khruangbin et bien d'autres encore.

Afin de donner un coup de neuf aux stations déjà existantes, ainsi que pour faire découvrir à tout le monde des futures chansons favorites, de nouveaux titres et remix seront ajoutés après le lancement aux listes de FlyLo et Worldwide FM, et disponibles pendant une durée limitée. Les classiques referont leur apparition avec le temps.